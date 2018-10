Háromezer méteren nyílik meg a 007-es ügynök múzeuma

A 007 Spectre: A Fantom visszatér című James Bond-film 2015-ös ausztriai forgatása után a brit titkosügynök világát bemutató múzeum nyílik júliusban az Ötz-völgyi Söldenben.

A Gaislachkogl hegyen 3050 méteres magasságban július 12-én nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt a 007 Elements

nevű múzeum. Két emeleten 1300 négyzetmétert foglal el James Bond világa.

A külön e célból emelt épület az ice Q étterem mellett található, amely a 007 Spectre: A Fantom visszatér című fi lmben Hoffl er Klinikaként működött, ahol James Bond először találkozott Madeleine Swannal. 2009-ben Angliában már nyitottak James Bond Múzeumot.

A 007-es által híressé tett mütyürök és autók gyűjteményét egy angliai rajongója nyitotta meg. A látványosság a Bond-fi lmek legendás producere, Albert Broccoli születésének 100. évfordulója alkalmából nyílt meg Keswickben. A múzeumot létrehozó Peter Nelson 20 évet és fontszázezreket áldozott hóbortjára, az összegyűjtött darabokból nyílt kiállítás a világon az első volt a maga nemében. A korábbi szájsebész férfinak nem akármilyen Bond-tárgyak vannak a birtokában.

– Megvan a polip a Polipkából és az aranypisztoly Az aranypisztolyos férfi – ból. És az enyém a Gyémántok az örökkévalóságnak című epizód híres Mustangja, és a két keréken haladó kaszkadőrkocsi is – büszkélkedett annak idején a 48 éves Nelson. Utóbbira

egy New York-i rendőr segítségével tett szert. „Egyszer csak csörgött a telefon, és egy rendőrtiszt azt mondta: megvan az autó. Így hát New Yorkba mentem, hogy megvegyem” – tette hozzá. A kiállított tárgyak csúcspontjai között A kém, aki szeretett engem híres Lotus Esprit Turbo autója és az Aranyszem orosz T55 harckocsija is látható. Peter Nelson aukciókon, színészek és a stábtagok segítségével tett szert a Bond-relikviákra.

„Kissrác koromban olvastam Ian Fleming regényeit, amelyek igencsak magával ragadták a fantáziámat. James Bond birtokában volt a kifinomultságnak, eleganciának és humornak, szóval mindannak, amire a fiatal fiúk vágynak az életben” – jegyezte meg Nelson.