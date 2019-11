Jön a tél, készítsük fel a kocsit a hidegre!

Míg a múlt héten késő nyári időnek örülhettünk, az elmúlt napokban néhol alig mértünk 10 Celsius-fokot. Az egyre hidegebb időben hajnalban pedig már mínuszok is előfordultak, ezért a téli hidegre fontos az autónkat is felkészíteni.

Mielőtt a gumik cseréjére rátérnénk, érdemes beszélni az ablaktörlőkről, hiszen a romló látási viszonyok miatt az előttünk álló időszakban nagy gondot illik fordítani az ablaktörlőre. Ellenőrizzük a lapátok állapotát, ha szükséges, cseréljük le azokat. Ilyenkor érdemes olcsóbb lapátokat választani, ugyanis a fagyott jég gyorsan tönkreteszi a legjobbakat is. Legyen nálunk jégkaparó és jégoldó is, és ha biztonságban akarunk autózni, téli ablakmosót használjunk.

Még mindig nem téli gumi, hanem akkumulátor, amit ilyenkor (is) érdemes ellen­őrizni. Ha tudjuk, tisztítsuk meg az akkumulátort, kontaktspray-vel fújjuk be a sarukat. Ha három évnél régebbi az aksi, érdemes megmérni a teljesítményét szakszervizben. Olaj! Ellenőrizzük az olajat és az olajszintet, és ha szükséges, akkor cseréltessük le.

Az abroncsok állapota nagyon fontos kérdés: a téli gumikon a kötelező minimális bordamélység négy milliméter, ha ennél kopottabb a gumi, akkor le kell azokat cserélni. A szakemberek szerint a guminyomást télen érdemes kéthetente ellenőrizni; minden autóhoz megadják a gyári értéket, ez biztosítja a megfelelő tapadást az utakon, ráadásul az előírt guminyomással a kátyúk ellen is jobban védve vagyunk.

Vannak, akik arra esküdnek, hogy a téli hónapokban a tapadás érdekében érdemes a gyári értéknél alacsonyabb guminyomással közlekedni, ám a szerelők egyöntetű véleménye szerint ez rossz megoldás, mert például fél barral alacsonyabb légnyomás növelheti a fogyasztást.

Érdemes odafigyelni a hűtővízre is, ugyanis hazánkban mínusz 20-25 fok körül van a legalacsonyabb hőmérséklet, így aztán érdemes ennél legalább öt Celsius fokkal hidegebb időjárást is elviselő fagyállóval feltölteni a rendszert. A hűtőfolyadékot teljesen le kell cserélni két-három évente, mivel a korróziót meggátoló adalékok mellett olyan összetevői is vannak, amelyek kenést biztosítanak – például a vízpumpának.

Vizsgáltassuk át a különböző hajtószíjakat, ezek sem tartanak örökké, ugyanakkor nagyon fontos, hogy rendben legyenek a fékek; ellenőriztessük autónk fékrendszerét, a betéteket, a tárcsákat, a fékfolyadék szintjét. Sok kellemtelenségtől kímélhetjük meg magunkat – új autónál is –, ha a zárakat jégoldó spray-vel olajozzuk meg. De befújhatjuk és áttörölhetjük szilikonnal az ajtók gumitömítését azért, hogy tartósak maradjanak.

Ha pedig tényleg megérkezik a téllel a latyak, és a sár, bizony a verda fényezése is megsínyli azt. Nem kell mínusz 15 Celsius fokban a mosóba rohanni, mert többet ártunk vele, ám ha be tudunk állni egy „pluszos” helyre a kézimosó után, szép maradhat a festés, igaz, jó ha előtte viaszréteggel is lekezeljük, ami nagyobb védettséget adhat.