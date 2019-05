Jótékonykodással kötötték össze az Alfa Romeók seregszemléjét Pápán

Közel 260 ezer forint adomány gyűlt össze a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Bébi Koraszülött Mentő Alapítványa javára a II. Pápai Alfás Találkozón, amely nagy sikert aratott.

A Pápai Alfások Baráti Köre idén az egykori Vasas-sportpályára várta az Alfa Romeo autók kedvelőit, hogy változatos programokkal ünnepeljék meg az emblematikus olasz járgányokat.

A találkozót Unger Tamás, Pápa alpolgármestere nyitotta meg, aki elmondta, a feleségének is Alfa Romeója van, és a megjelenése, a kinézete, a belső kialakítása miatt a családjukban ez a kedvenc kocsi. Az alpolgármester hozzáfűzte, ehhez a márkához különleges életérzés párosul, majd megemlítette, a városvezetés szívesen támogatta a családi napnak is beillő rendezvényt.

Cseke László főszervező, a Pápai Alfások Baráti Körének elnöke hangsúlyozta, rögtön a tavalyi találkozó után eldöntötték, hogy a nagy sikerre való tekintettel 2019-ben is megszervezik az eseményt.

– Új helyszínen, több kiállítóval és gazdagabb programkínálattal készültünk. Ezúttal a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány javára gyűjtöttünk, és a találkozó belépőinek jelentős részét hozzátettük az adomány összegéhez. Személyesen is érintett vagyok, ugyanis tavaly április 9-én koraszülöttként jött a világra két unokám, Bianka és Zalán.

Az egyesületünk támogatta a felvetésemet, hogy a pápai találkozón befolyt adományokkal a koraszülött alapítványt támogassuk. Most is több pápai és környékbeli cég, vállalkozás állt az összejövetel mellé, ami így lehetett minden szempontból sikeres – fogalmazott Cseke László. A büszke nagypapától megtudtuk, az ikrek jó egészségnek örvendenek, és az autóstalálkozóra is kilátogattak. A remek hangulatú rendezvényen fellépett a Mega­fon Zenei Egyesület, a The Flashback zenekar, a Rocklife Cover Band, a Starlight Dance SE, valamint Horváthné Hollenczer Anita énekes.

Tartottak autós ügyességi megmérettetést, felnikitartó versenyt, volt rendőrségi KRESZ-teszt, tombolasorsolás, csillámtetoválás, illetve ezúttal is megválasztották a találkozó legszebb Alfa Romeóját. A kiállítók között voltak fóliázással, autószőnyegekkel, kenőolajokkal, felépítményekkel foglalkozó cégek, továbbá az Alfa Romeo magyarországi forgalmazója.

A főszervező tájékoztatása szerint a rendezvényre több mint 120, nagy becsben tartott Alfa Romeót hoztak el gazdáik, és csaknem 400 érdeklődő fordult meg a találkozón, melyre távolabbról is érkeztek résztvevők. Az eseményhez kapcsolódó gyűjtés pontosan 259 ezer forintot eredményezett a veszprémi alapítványnak. Emellett a házigazda baráti kör felajánlott száz textilpelenkát, valamint mások is adományoztak babaruhákat, pelenkákat az alapítványnak. Cseke László kiemelte, jövőre is szeretnék megtartani az alfás találkozót.