Júliusban érkezne a mezőny Veszprém megyébe

A tervek szerint a Salgó ralival március 27-én megkezdődik az idei raliszezon, míg egészen július közepéig kell várnunk arra, hogy a királynék városába jöjjön a ralielit. Lakatos Róbert ralirendezőt kérdeztük az idei tervekről.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A tavalyi szezont, mint az ismert, csak részben sikerült megszervezni, mert a többit elvitte a pandémia, így a Veszprém–Székesfehérvár rali is elmaradt – nyilatkozta Lakatos Róbert. – Csak a Mikulás ralit tudtuk rendhagyó keretek között megrendezni, ám most, mint mindenki, a Magyar Autósport Szövetség is nagy reménnyel tervezi az idei évet.

Mint azt megtudtuk, egy hétfutamos bajnokság van tervben, ennek az első fele lenne Észak-Magyarországon, míg a többi a Dunántúlon, amiből rájuk várna júliusban a Székesfehérvár–Veszprém rali. Ugyanakkor augusztusban egyelőre dátum nélküli verseny a Vértes rali, amelynek központja Mór lenne.

A Napló azon kérdésére, hogy elég-e a hét bajnoki futam, a rendező úgy válaszolt, hogy ezzel kapcsolatban vannak viták, azonban szerinte a hét is határeset. – Talán sok is, hiszen egyelőre nem látjuk, hogy a vírus okozta gazdasági visszaesés milyen hatással lesz a ralisportra, a mezőnyre – fogalmazott a hosszú évtizedek óta a sportban dolgozó szakember. – Az jó gondolat volt a tavalyi évben, hogy csökkentett távon és csökkentett időtartamú rendezvényeket tartottak. Ez a mezőny jelentős részének is tetszett.

Most viszont úgy tudni, hogy a Magyar Autósport Szövetség újra nagyobb rendezvényeket szeretne, ám az nem tudható, hogy ez rendezői oldalon mennyire lesz megvalósítható, másrészt mennyire találkozik a versenyzők igényeivel és gazdasági lehetőségeivel.

Magyarország földrajzi adottságai meghatározóak, az elmúlt 30-40 évben kialakult, hagyományos központjai vannak a versenyeknek: Salgótarján, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Veszprém és Székesfehérvár. Ezzel lefedik azon területek jelentős részét, ahol azért kanyargósabb utak is vannak, mert itthon – nagyobb hegységek híján – jellemzőbbek a tempósabb pályák.

– Ez kuriózum valamilyen formában, mert amikor a külföldi versenyzők idejönnek, akkor nem azzal találják szembe magukat, mint amire számítanának, de általában tetszenek nekik az ilyen jellegű szakaszok itt is, Veszprémben és környékén – mondta Lakatos Róbert.

Ami viszont szerinte hiányzik, az Nyugat-Magyarország, Zalaegerszeg, Szombathely és Győr. Pedig ez az a régió, ahol volna rá szándék, de még hosszú távon nem vert gyökeret egy rendezvény.

Milyen mezőnyre számít? – kérdeztük.

– Nincsenek róla híreink, de én tartok tőle, hogy csökkenni fog a létszám, a gazdasági helyzet hatással lesz a mezőnyre. Meglátjuk – latolgatott a veszprémi sportszervező. – Fontos lenne, hogy a Magyar Autósport Szövetség olyan koncepció mentén haladjon, ami megkönnyíti a bajnokságban való részvételt, mert most szerintem ennek a feltételei túlságosan szigorúak és kötöttek. A pillanatnyi szabályalkotásra jelen pillanatban nincsen ráhatásunk, de fontos lenne egy szélesebb bázisra építkezni, akár az utánpótlás-neveléstől.