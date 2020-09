Kizárt, hogy nem nyitja ki a zárat

Önnel is előfordult már, hogy nem tudott bejutni a saját autójába? Ennek számos oka lehet: lemerült az akkumulátor, bent felejtette a kulcsot, vagy éppen nem szakszerűen cserélt elemet a távirányítóban. Szabó Dénes autózárnyitó specia­lista szerint mindenkivel életében legalább egyszer előfordul, hogy kizárja magát a járművéből. Ha már megtörtént a baj, több megoldás is kínálkozik, amivel hosszabb-rövidebb idő alatt újra bejuthatunk. De a legjobb, ha a szakértő tanácsait követve elkerüljük az ilyen szituációkat.

A kocsin kívül rekedés, vagyis az, hogy nem tudjuk kinyitni az autónkat, elég régi probléma, amit régebben még a karosszérialakatosok orvosoltak, sőt, sokszor akár még házilag is meg lehetett oldani a problémát. A ’90-es évektől azonban már egyre bonyolultabb zárrendszerekkel látták el az autókat, amivel természetesen nem a slusszkulcsot elhagyó tulajdonosokkal akartak kibabrálni – az volt ezzel a céljuk, hogy megnehezítsék az autótolvajok dolgát.

Leggyakrabban azért rekednek az autójukon kívül a vezetők, mert bent felejtették a kulcsot a járműben. Ezután az akkumulátor lemerülése következik. Régen még bovdenek és rugók mozgatták a zárakat, most már egy elektromosan vezérelt központi zár került ezek helyére, aminek a működéséhez 6 volt áram kell. Bizonyos típusoknál, ha nincs ennyi, akkor többnyire még kulccsal sem működik a zár.

A harmadik leggyakrabban előforduló probléma a távirányító elromlása.

– Ilyenkor általában a távirányító nem ismeri fel az autót, elveszti a programozását. Ez akkor is előfordulhat például, ha valaki otthon cseréli ki az elemét – mondta Szabó Dénes. A szakértő hozzátette: egyesek úgy védik az autójukat a betörés ellen, hogy ledugózzák a zárakat, vagyis eltakarják a kulcsnyílást, így csak távirányítóval lehet kinyitni az ajtót. Viszont, ha a távirányító elromlik, náluk még nagyobb a baj, ezért érdemes valami vészmegoldást kitalálni.

A negyedik ok, hogy a zárral van probléma: elromlik, feltörik vagy eltörik, a top ötös lista utolsó helyén pedig az elhagyott kulcs áll. A felsorolt hibák mellett azonban még egy másik problémakörről is meg kell emlékezni – hívta fel rá a figyelmünket Szabó Dénes:

– Többször előfordult már a praxisomban, hogy azért hívtak, mert az autótulajdonosok a kutyájukat vagy éppen a gyereküket zárták be véletlenül, ami a nyári hőségben akár végzetes is lehet.

A német gyártmányú gépjárművek, például a Volkswagenek, az Audik, a BMW-k sok esetben még problémásabbnak is számítanak, ugyanis ezekre a márkákra jellemző, hogy ha először a csomagtartót vagy a hátsó ajtót nyitjuk ki a távirányítóval, az autó pár perc múlva lezárja önmagát, mert azt gondolja, hogy a sofőr meggondolta magát, nem indította el a motort, biztos figyelmetlenségből hagyta nyitva az autót. Pedig lehet, hogy direkt nem zártuk be magunk után a kocsit, esetleg még a kulcsot is a kocsiban hagytuk.

– Hiába ülünk a kocsiban, ha nincs nálunk a kulcs, nem tudjuk kinyitni. A gép lereteszeli a belső kilincseket, hiába van nyomógomb, kulcs nélkül nem működik – összegezte a probléma lényegét Szabó Dénes autózárnyitó specialista.

A probléma megelőzhető egy kis előretekintéssel, tudtuk meg a szakembertől, aki mindenkinek azt tanácsolja, hogy legyen két kulcsa az autó­jához. Az egyiket tartsuk egy biztonságos helyen, távol a másiktól – akár a párunkra is rábízhatjuk. Szabó Dénes másik tanácsa, hogy vezetékezzük ki az autót, vagyis egy pluszkábelt húzzunk ki az autón kívülre, hogy elérhető legyen az autó zárt állapotában is, így az akkumulátort könnyebben fel tudjuk tölteni.

Bár megoldási kísérletből sokféle létezik, nem mindegyik működőképes.

Sokan betörik az ablakot, mert azt hiszik, ez olcsóbb és gyorsabb módszer.

Pedig törött ablakú kocsival nem lehet közlekedni, sőt, a tárolását is meg kell oldani; nyílt utcán nem parkolhatunk vele, akkor bárki feltörheti. Vagyis lehet, hogy az autóba villámgyorsan be tud szállni a tulajdonos, de ezzel a gondja még nem oldódott meg, hiszen egy másikat idézett elő vele. A zárspecialista tapasztalatai szerint az is megtörtént már, hogy a kint rekedt autósok szóltak barkácsolásban jártas ismerőseiknek, esetleg Youtube-videók segítségével próbáltak bejutni a kocsijukba. Mások az autómentőket hívják, de ők sem tudnak mindig segíteni, csak annyit tehetnek, hogy egy dróttal benyúlnak, és meghúzzák a kilincset, de ez nem működik az összes kocsinál, ráadásul az autót is összekarcolhatják közben.

A legjobb megoldás az, ha olyan szakembert hívunk, aki kifejezetten autózárakkal foglalkozik. Ilyen például Szabó Dénes is, aki eredetileg ugyan autóvillamossági szerelőként végzett, és központi zárak beszerelésével foglalkozott, de aztán másfelé sodorta az élet, és előbb lakás-, majd autózárakon kezdett dolgozni.

– Németországban és Angliában is tanultam, mivel idehaza nem voltak olyan képzések, ahol fejleszteni tudtam volna a tudásomat. Sosem hittem volna, hogy hivatalosan autónyitással fogok foglalkozni, és ezt oktatni is fogom – mesélt nekünk szakmai múltjáról a zárszakértő, aki pályafutása alatt már több mint ötezer autózárat nyitott ki.