Közeleg az abroncsváltás ideje

Nem titok, hogy növeli az üzemanyag-fogyasztást a tökéletlenül működő motor, a helytelenül beállított fék vagy futómű, de a rossz minőségű gumi, valamint a nem megfelelő keréknyomás is befolyásoló tényező.

Erre a tapolcai gumiszerviz vezetője, Zoltai Sándor hívta fel a figyelmet lapunk érdeklődése kapcsán.

– Az ajánlott keréknyomást az autó gyártója a járművön feltünteti, erre érdemes mindig odafigyelni. A tapolcai gumiszerviz vezetője lapunk kérdésére azt is elmondta, hogy az előírtnál kisebb keréknyomás esetén megváltozik a gumik tapadása, amelyek ekkor nagyobb felületen érintkeznek az úttal. Így nagyobb lesz a tapadás, az ellenállás, és ezáltal komolyabb teljesítményigény hárul a motorra. Értelemszerűen az üzemanyag-fogyasztás is növekszik, és a gumik szélei is erőteljesebben kezdenek kopni. Mindenképpen érdemes havonta ellenőrizni a keréknyomást.

Zoltai Sándor szerint az autósok többsége számára a havazás jelenti a tél kezdetét, ám ezt soha nem kell megvárni, érdemes jóval korábban, időben felkészülni a változásra. Ezzel nemcsak a várakozási idő rövidül meg, hanem a biztonságos közlekedés szempontjából is lényeges az időjárási és útviszonyoknak megfelelő gumi. Ami adott esetben, még ha ez elcsépeltnek is tűnik, életet menthet.

– Ha csak a gumik árát nézem, egyáltalán nem mellékes kérdés, hogy hány évig használhatunk egy garnitúrát. Nemcsak a gumi barázdáinak mélysége, hanem maga az anyag állapota is meghatározó az élettartam szempontjából, ráadásul a minőségi, márkás gumik eleve tovább bírják, mint a „névtelenek”, de a futott kilométer és a jellemző útviszonyok is plusz egyedi tényezőt jelentenek minden gépjármű esetében – hangsúlyozta a szerviz tulajdonosa. Majd hozzátette, hogy tapasztalatai szerint egyértelműen tovább használható az a gumi, amelyiket speciális védőanyaggal kezelnek le azokon a részeken, ahol a nap éri. Az anyag a szakszerű kezelésnek köszönhetően regenerálódik, később fárad el, azaz tovább megőrzi rugalmasságát. Az éppen aktuális évszakban nem használt gumik tárolása ezen okok miatt kellő odafigyelést igényel. Mi például egy sötét, napfénymentes és száraz helyiségben tartjuk a saját, illetve ügyfeleink gumiabroncsait. Ez is hozzájárul az élettartam növeléséhez és összességében a költséghatékonyabb közlekedéshez – hangsúlyozta a tapolcai szerviz tulajdonosa, vezetője.

Mint elhangzott, megfigyelhető, hogy a magas üzemanyagárak miatt lényegesen kevesebbet futnak az autók, mint korábban, így a gumik élettartama is ehhez igazodik. A kevesebb kilométer ráadásul nemcsak magánszemélyeknél, hanem már a cégeknél is tapasztalható. Azt is megtudtuk, téves az a felfogás, hogy nem szabad túl korán feltenni a téli gumikat, mert elkopnak, hiszen azért az októberi váltás idején már jócskán lehetnek talaj menti fagyok, és fokozott a csúszásveszély. A téli gumi élettartamát pedig egyáltalán nem befolyásolja az, ha nem november végén, hanem október elején kerül fel a járműre.