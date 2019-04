Megelőzhetőek az autótüzek!

Szakszerűtlen kezelés, gondatlan karbantartás, rossz alkatrészek, illetve nem megfelelő biztosíték, így vélekedett az autótüzek legfőbb okairól Zsargó Árpád, egy veszprémi autóvillamossági szerviz vezetője.

A katasztrófavédelem a megelőzésről is beszélt.

Megszaporodtak országszerte a gépkocsi tüzek, amikor közlekedő, vagy álló járművek füstölnek, illetve gyulladnak ki. A tüzek lehetséges okairól Zsargó Árpád, egy veszprémi, autóvillamossági szerviz vezetője azt mondta, általában a jármű szakszerűtlen kezelése, gondatlan karbantartása, valamint a rossz alkatrészek, illetve a nem megfelelő biztosíték okozhat tüzet. Úgy fogalmazott, nagy szerepe van a biztosítéknak, amit mindenképpen szervizben helyezzenek az autóba, illetve a jármű gépkönyve szerint szabad kiválasztani. Gyakori ugyanis, hogy a tulajdonosok olyan erősségű biztosítékot vásárolnak üzletekben, amely nem megfelelő annak az értéknek, ami adott autóba való.

-Eszerint amire ráírták, hogy az áramerőssége tíz amper, nem biztos, hogy valóban olyan értékű, így adott esetben a kábelek túlterhelését illetve felmelegedését okozhatják. -Ezt jeleztük már a forgalmazóknak is, hogy erre figyeljenek oda, mert nagy problémát okozhat, fogalmazott Zsargó Árpád. A lehetséges okok között megemlítette azt is, hogy többen, és általában szaktudás nélkül, saját maguk állnak neki autójuk szerelésének, és nem kérik ki szakember véleményét. Ez főként amiatt fordul elő, mert napjainkban rengeteg autó van, a szerelést, javítást végző szakember ennél jóval kevesebb, így a tulajdonosok nem tudják kivárni, amíg adott helyen sorra kerülnek, így inkább nekifognak a javításnak. Aláhúzta, pedig sok problémát meg lehet előzni azzal, ha odafigyelünk a szakszerű karbantartásra, illetve javításra, a hibátlan működés például dízelautóknál is alapvető, amelyeknél az úgynevezett rásegítő fűtési rendszer folyamatosan áramellátás alatt van.

Sajnos többször előfordul, amikor füstöl, vagy kigyullad az autó motortere, amit szintén hibás működés, például zárlat okozhat. Ilyenkor csak abban az esetben nyissuk fel lassan a motorháztetőt, ha képesek vagyunk a tüzet eloltani. Javasolta még, célszerű kérni szakember véleményét autóvétel előtt a típusról, néhány havonta vizsgáltassuk át a járművet, a legkisebb füstszagnál is mielőbb álljunk meg, és hívjuk a 112-es telefonszámot!

A katasztrófavédelem is kiemelten kezeli az autótüzek megelőzését, így egyebek mellett azt tanácsolta, ne dobjunk éghető holmit, csikket autók melletti kukákba, ne végezzünk garázsban olyan munkát, például hegesztést, amitől meggyulladhat az autó. Tüzet okozhat, ha nagy melegben az utastérben marad a spray, öngyújtó, festék, vagy hígító, és szintén kigyulladhat az utastér, ha a menetszél visszaviszi a még parázsló csikket. A motortérben keletkező tüzet okozhatják az olajlerakódások, zsíros szennyeződések is.

A futóműnél levő tüzeket általában a fékek, csapágyak elhasználódása, meghibásodása válthatja ki. A katasztrófavédelem szerint az autótüzek kis odafigyeléssel, rendszeres karbantartással megelőzhetők: ha ellenőrzik a különféle folyadékok szivárgását, az elektromos vezetékeket, valamint azt, hogy megfelelően zár-e a tanksapka. A tulajdonosok azzal is sokat tehetnek a megelőzésért, ha nem hagynak szemetet az autóban, és vezetés közben nem dohányoznak. Célszerű egy ABF habbal oltó tűzoltó készüléket az autóban tartani.