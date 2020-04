Mit tehetünk, hogy ne romoljon meg autónk üzemanyaga a kényszerpihenő alatt?

Mit tegyünk akkor, ha a jelenlegi helyzetben otthonról dolgozunk, és nem valószínű, hogy egy hónap alatt ki fog fogyni az autónk tankjából az üzemanyag? – teszi fel a kérdést a cartars.blog.hu.

Megmutatjuk, hogyan előzhető meg, hogy megromoljon az E10-es benzin, és mit tölthetünk dízelmotoros autónkba az üzemanyagellátó rendszer védelme érdekében.

2020. január 1-jétől a hazai kutakon is megemelkedett a 95-ös benzinben a biokomponens aránya, az eddigi maximum 5 százalékról legfeljebb 10 százalékra. Ez azoknak, akik ritkán használják autójukat, azért jelenthet gondot, mert míg az E5-ös üzemanyagnál a forgalmazók általánosan több hónapnyi szavatosságot határoznak meg, addig az E10 esetén ez lényegesen rövidebb.

Nem véletlen, hogy nemcsak a gépjárműipar, de a különféle, benzines kisgépgyártók (Stihl, Husqvarna) is azt javasolják, hogyha tehetjük, egy hónap alatt használjuk el az E10-es üzemanyagot, illetve amennyiben egy ideig nem használjuk a gépet, ürítsük ki a tankot. Ha ugyanis az üzemanyag megromlik, ragacsos lerakódás keletkezik a tankban. Amennyiben ezt felszívja az üzemanyag-szivattyú és eljut a motorba, a befecskendezőrendszer elemeinél rendellenes működést idézhet elő.

Ennek megelőzésére több cég is készített különféle üzemanyag-adalékokat. Ezek az adalékok segítik az üzemanyag szerkezetétének stabilizálását, így tovább megtartja eredeti szerkezetét a benzin. Nem keletkezik kocsonyás lerakódás, illetve nem válik ki belőle a víz sem. Emellett olyan tisztítóadalékokkal látják el, amelyek segítenek az üzemanyagrendszer tisztításában, továbbá megakadályozzák a korrózió kialakulását az üzemanyagrendszer és a motor különböző komponenseiben.

A blog szerint erre szükség is van, hiszen az E10-es benzin a hagyományos E5-ös benzinnél jobban igénybe veszi az autó gumi alkatrészeit, amely idősebb autóknál akár üzemanyag-szivárgáshoz is vezethet. Ráadásul az E10-nek az E5-ösnél lényegesen jobb a vízmegkötő képessége is.

Azoknál az autóknál, amelyeknél a gyártó nem támogatja az E10-es üzemanyagot, de a tulajdonos így is biztosra akar menni, választhat olyan benzinstabilizátor adalékot, amely a hagyományos, E5-ös benzin élettartamát is megnöveli, illetve megakadályozza a korrózióképződést az üzemanyagrendszerben.

A benzines mellett a dízelautókhoz is elérhetőek különféle teljesítményjavító és tisztítóadalékok, melyek elsősorban az üzemanyag-ellátó rendszer tisztításában segítenek, amely különösen fontos a modern, közvetlen befecskendezéses dízelmotoroknál. A közös nyomócsöves rendszerek ugyanis 2000 bar csúcsnyomással is üzemelhetnek, így komoly károsodást okozhat a legapróbb szennyeződés is.

A cartars.blog.hu arról is ír, hogy nem kell ahhoz fém vagy por, hogy szennyeződjön a gázolaj. A kutak üzemanyagtartályainak feltöltésekor, a gázolajjal együtt beáramló levegő és a felszíni hőmérsékletnél lényegesen hűvösebb felületek találkozásakor létrejöhet páralecsapódás. Az így keletkező vízpára alaposan összekeveredik a gázolajjal. A vízpára pedig a gázolajjal együtt az üzemanyagtankba jutva rövid idő alatt korróziót idézhet elő a tank vagy az üzemanyagrendszer alkatrészein. Emellett elszaporodhatnak a tankban a különféle baktériumok, amelyek eltömíthetik az üzemanyagszűrőt.

Az ilyen szennyeződések eltávolításában segítenek a dízeladalékok, illetve megelőzik, hogy lerakódások képződjenek.