Nem mindenkinek jelent alternatívát a négy évszakos

Cseréljünk gumit vagy ráérünk még? Általános szabály, hogy akkor ajánlott a gumiabroncsokat nyáriról télire cserélni, ha a napi átlaghőmérséklet 7 Celsius-fok alatt van. Aki többet van úton este is, mindenképpen figyeljen arra, hogy éjszaka jobban lehűl a levegő és a hidegben a nyári abroncs kevésbé tapad, mint egy téli gumi. Egy veszprémi műhelyt kerestünk fel kérdéseinkkel.

– Két és fél, három hete kezdődött a szezon, és nem érezzük, hogy gyengébb lenne a forgalom, mint a korábbi években. Az eladások is jól alakulnak, igaz, a végeredményt egy hónap múlva fogjuk megtudni – nyilatkozta a Naplónak Vajda Róbert, a Vajda Gumi tulajdonosa, aki elmondta azt is, hogy érkeznek azok az autótulajdonosok is, akik náluk tárolják az abroncsaikat.

– A pandémia miatt az elmúlt szezonokhoz képest most mindenkit igyekszünk időpontra várni és fogadni, hogy ne legyen tumultus – mondta. Megkérdeztük azt is, hogy a négy évszakos abroncs mennyire lehet jó megoldás azoknak, akik kevesebbet autóznak. Erre azt felelte Vajda Róbert, hogy aki nem használja extrém körülmények között az autóját, nem jár külföldre síelni, annak megoldás lehet még akkor is, ha egy nagyobb havazás miatt le kell tennie az autót.

– Aki viszont mindennap autózik és belefuthat a havazásba, jobb, ha rendelkezik külön téli és nyári szettel – jelentette ki a szakember.

Milyen a jó téli gumi? ­Vajda Róbert erre azt mondta, mindenképpen legyen jó a tapadása a vizes és a havas úton egy­aránt. – Természetesen minden besorolásnak nem tesz eleget egy jó téli gumi, mert például a jó tapadás miatt többet fog fogyasztani az autó. Az abroncs­gyártók tartják a tempót az autóipar fejlődésével, folyamatos a fejlesztés. Visszatérve a négy évszakos gumira, például igyekeznek benne ötvözni a téli gumi anyagát, amely így jobban fog nyáron kopni, mint egy jó nyári gumi – jegyezte meg Vajda Róbert.

Ugyanakkor az alufelni­gyártók is felvették a ritmust, hiszen sokáig ezeket a felniket nem javasolták a hideg hónapokra. Mára viszont olyan festéstechnikával készülnek, hogy az alufelnik sós körülmények között is használha­tók.