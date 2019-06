Oldtimerek és pilótáik versenyeztek a Balaton-felvidéken

Az elmúlt hétvégén megyénk útjait színesítették a Balaton Classic verseny veterán autószépségei.

Az Oldtimer Szuperkupa e­gyik futamának számító különleges megmérettetés mezőnye Balatonalmádi főteréről rajtolt el június elsején, s többek között Veszprém, Ajka, Tapolca, Tihany és Balatonfüred érintésével, az esti órákban érkezett vissza Almádiba.

A veterán autók versenyét először 2008-ban rendezték meg, és az utóbbi években olyan népszerűvé vált, hogy a szervezőknek 120 nevezőre kellett limitálniuk az indulók számát. A Balaton-felvidéken zajló versenyre a hazaiak mellett külföldről is érkeztek szép számmal csapatok. Egy-egy ilyen futamon általában több mint negyvenféle autómárka képviselteti magát. A 2019-es classicon elindult egy 1923-as Salmson VAL 3-as és egy 1941-es Cadillac Fastback is. Mellettük számos gyönyörű Mercedest, Porschét, Jaguar E-Type-ot is láthatott a közönség. A 60-as, 70-es évek amerikai klasszikusai közül pedig érkezett Dodge Charger, Pontiac GTO, Mustang és Chevrolet Impala is. A részvételhez nem kell más, mint egy megfelelő esztétikai és műszaki állapotban lévő veterán autó, egy vezető és egy navigátor, valamint minimum egy mechanikus stopper.

A közel 250 kilométeres távon zajló küzdelem nem gyorsasági verseny volt. Közúton, a KRESZ szabályait maradéktalanul betartva kellett autózniuk a résztvevőknek, mert a közlekedési szabályok megsértése a versenyből való kizárást is eredményezhette. Az egyes szakaszokat meghatározott idő alatt, itiner alapján teljesítették a csapatok, amelyeknek több látható és titkos pecsétet is össze kellett gyűjteniük. Az etapok között speciális szakaszok is voltak, ahol az autóknak egy pályarajz alapján, századmásodpercre pontosan kellett áthaladni a fotocellával vagy egyéb mérőeszközzel ellátott célvonalon.

A különleges verseny a résztvevők mellett nagy élményt nyújtott a régi autók kedvelőinek is, akik közelről megcsodálhatták a ritkaságokat, például a Veszprém Arénánál is.