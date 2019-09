Realista történet egy Mini Cooper és egy férfi forró kapcsolatáról

Régóta szerettem volna egy Minit – Morrist, aztán Coopert –, azonban újra esélyem sem volt, de amint kétmillió alá esett az áruk, elgondolkodtam az ügyön. Egy dögös, John Cooper Works szóba sem jöhetett, de azért találtam valamit 2015-ben…

Persze épelméjű, ráadásul családos ember (feleség, két gye­rek, macska, kerékpár) nem vesz Mini Coopert. Illetve belevág, ha hülye, esetleg szerelmes, ami ugye együtt jár kéz a kézben. Igen, az autóba… – erősen, szenvedélyesen.

Nem derült ki igazán, hogy hány kilométer van benne, hol használták, kik és mikor… Mindent elhittem a neppereknek: pesti művészcsalád, az autó olaszból van, második autó volt. Mondom, a szerelem. De nem lehetett ott hagyni… Nézett a két szép kis szemével, gyönyörű volt – most is az –, és akarta, hogy vele legyek. És igen, a gyerekek is, mindenki.

Elbűvölt a 16-os gyári alufelni, ami csakúgy fehér, mint a tető és a tükrök, és ott voltak a króm díszcsíkok is. Egyéniség, azóta is mindenki őt utánozza. 1,6-os benzinmotor, közel 120 lovacska. Az akksi azonnal cserés volt, fizette a kereskedő. A felét. Egy kicsit nehezen járt a kormányszervó, és a hűtő is gyanús volt, de ugyan kit érdekelt? Pedig kellett volna, azonban magával ragadott az ablakkeret nélküli ajtó.

Beülve a félbőr, piros ülések, és az, hogy a kormány mögött nem a kilométeróra kapott helyet, hanem a fordulatszámmérő. Mint egy sportkocsiban.

Az extrák – nincs sok benne – működtek. Ment az ablak, égett az első-hátsó ködlámpa, működött a CD-s rádió. Kitűnően gyorsul, jól fekszi az utat (mint egy gokart), élmény vezetni, de tényleg. Igaz, nem 180 feletti embereknek, mert nekik talán eléggé hátra kell tolni az ülést, és a csomagtartó is csak 150 liter. Így aztán a 2001-től gyártott Minivel (is) nem mellékesen két ember tud elmenni nyaralni kényelmesen. Ami nem igaz, mert mi is voltunk vele itt-ott, igaz, szükség van némi kompromisszumkészségre. Az én generációm ráadásul még emlékszik arra is, hogy miként juthat el két hétre egy négytagú család a bolgár tengerpartra egy Trabanttal.

A Piros birtokba vétele után viszont nem sokkal jöttek a hibák. Hűtőcsere és kormányszervó. Egyik sem volt olcsó, én voltam vak, hagytam magam becsapni. Mondom, a szerelem. A szerelem, ami azóta is tart! Azóta is voltak javítások, de ezek már annak a számlájára írhatóak, hogy 16 éves a Piros. A legutóbbi vizsgán az derült ki róla, hogy a négy légzsákból egy hiányzik. Megoldva…

Szóba került az eladása. Nem! Marad! Mit kapnánk érte? Felesleges túladni rajta, szeretem. Mondják, hogy az újabbak jobbak. Lehet, de ebben több a lélek, nincs még az a műanyagérzés. Igaz, ezt mondták a Pirosékra is, amikor ők jöttek ki anno a gyártósorról, és bemutatkoztak például Az olasz meló című filmben. Akinek tetszik, nyugodtan vágjon bele; nézesse át egy hozzáértővel, kössön némi kompromisszumot, és szeresse az autót.

Mert a Mini igazán szerethető.