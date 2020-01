Sokakat vonzott az évzáró élményautózás a Veszprém Aréna parkolójában

Dübörgő motorok, csikorgó kerekek, égett gumiszag és füstfelhő fogadta a Veszprém Aréna parkolójába kilátogató közönséget a karácsony utáni hétvégén. A már hagyományos év végi élményautózás idén is sok érdeklődőt vonzott az egy-két Celsius-fokos hideg ellenére.

A rendező Temesvári & Temesvári Szlalom Sport Egyesület 62 induló nevezését fogadta el a rendhagyó eseményre. A már hagyományos Évzáró élményautózással elsősorban a Dunántúli Szlalom Kupa résztvevőinek kedveskednek, akikhez idén is csatlakoztak olyan, túlnyomó többségében ladások és BMW-sek, akik szívesen élményautóztatnak.

– Nagyon jól sikerült a nap, és mindenki jól érezte magát – értékelt Mulicz László, a társrendező SR Sport Egyesület elnöke. Elmondta azt is, hogy a résztvevők annyit mehettek, amennyit bírtak, igaz, a végére, délután három órára „elfogytak a technikák”. Míg év közben a szlalomversenyeken három kört mehetnek a pilóták, addig az élményautózás során időmérés nélkül, kettesével indulhattak percenként az autósok, és két pálya állt a rendelkezésükre. Mindenki azt vihetett, akit akart, ezért a jó hangulatú évzáró alkalmas arra, hogy a pilóták megautóz­tassák ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat, vagy akár a szponzorokat is.

Pathy László Trabantjáról az a hír járja, hogy négy éve nem nyúltak hozzá, csak versenyek előtt leveszik a trélerről és már indul is a futamokon.

– Most készül egy még ennél erősebb, új motor bele, igaz, ez is jó volt, sikerült pár versenyt nyerni vele – meséli a tulajdonos a 400 kilós autóról, amelyben 800 köbcentis, 60 lóerő feletti motor van jelenleg. A rendezvény kapcsán megjegyzi, hogy itt már csak kedvtelésből, a buli kedvéért mennek. László a felújítás előtt álló, egyszemélyes Trabantot szívesen adta oda kipróbálásra a barátainak, akik mosolyogva szálltak ki a furcsa kis szörnyetegből.

Henszelmann Zsolt is kipróbálta a különleges járgányt.

– Furcsa volt, de nagyon jól éreztem magam. Ez az autó már évek óta hozza a bajnokságot Laci bácsinak. Nem szép, de jó autó, és köszönöm, hogy kipróbálhattam – meséli közvetlenül a friss élmény után Zsolt, aki a szlalom mellett Kocsis Imrének navigált a rali­ban. Hozzáteszi még, hogy nagyon sokan vannak, látszik, hogy van igény az élményautózásra, és szerinte egyre több ilyen programot kellene szervezni.

– Minél többet mehetünk, annál jobban örülünk, és hála istennek sokan eljöttek. Szívesen visszük az embereket, csak gumi legyen elég. Jönnek ismerősök és idegenek is, és be mernek ülni, igaz, van, aki néha kapaszkodik a bukócsőbe – ezt már Nádasdi Gergely mondja, akinek egy mikulás van felerősítve autója tetejére. A neten látta ezt a dekorációt egy ladás videóban, és már régóta tervezte, hogy megcsinálja, így most ő a Télapót is megautóztatta.