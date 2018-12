Télen ne megszokásból vezessünk!

Habár most még a barátságosabb arcát mutatja a leghidegebb évszak, az autósoknak a járművük mellett nem árt saját magukat is felkészíteni a jeges-havas megpróbáltatásokra.

Lefagyott szélvédők, megnövekedett fékút, elharapódzó ködlámpafétis – közeleg a tél!

A téli autózással kapcsolatban az unalomig ismert közhelyek mellett akadnak a többség által kevésbé ismert hasznos tudnivalók is, amik hozzájárulhatnak a biztonságosabb és stresszmentesebb közúti közlekedéshez. Már rögtön az elindulásnál nem kevés bosszúság megspórolható, ha számolunk azzal, hogy hosszabb ideig tarthat a jármű üzembe helyezése, illetve az útviszonyok függvényében a menetidő is megnőhet. Érdemes számításba vennünk, hogy a gépkocsi letakarításával, illetve a motor felmelegítésével és a páramentesítéssel nagyjából 10-12 perc is elmehet – mutatott rá a Naplónak nyilatkozva Varga Balázs rendőr alezredes, a Pápai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője.

Egy autószerelő kérdésünkre kiemelte, a kocsinak nagyon nem tesz jót, ha a hidegben azonnal elindulunk vele, ugyanakkor nincs szükség 5-10 perces, állva történő melegítésre. A motorolajtól, illetve az esetleges turbótól és automataváltótól függően érdemes járatni a motort legalább 15 másodpercig, de legfeljebb két percig, hogy mindenhova elérjen az olaj, mielőtt mozgásba lendül a jármű. Ám elindulás után sem szabad azonnal taposni a gázpedált, mivel a motor nem akkor válik rendesen terhelhetővé, ha a vízhőfokjelző ideális szintre emelkedik, hanem később, amikor az olaj is elérte az üzemi hőmérsékletét.

Hét Celsius-fok alatti hőmérsékleten ajánlott téli gumiabroncsot használni, ami lényegesen jobb tapadást biztosít a járműnek kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén is – hangsúlyozta Varga Balázs. A rendőr alezredes megjegyezte, a téli gumikat a nyáriakhoz képest lehetőleg 0,2-0,3 barral magasabb légnyomásra fújjuk, mivel így könnyebben tisztul a gumiprofil. Fagyott hótakaró, illetve heves hóesés mellett már ajánlott a hólánc használata, valamint a KRESZ szabályai értelmében kötelező abban az esetben, ha erre jelzőtábla figyelmeztet. – A hóláncot a hajtott tengelyen lévő kerekekre kell felhelyezni. Emellett, ha valaki hosszú útra indul, nem árt takarót, téli ruházatot, lapátot, vontatókötelet, valamint némi élelmiszert és folyadékot magával vinnie. Hasznos előzetesen tájékozódni az útinformációkról, esetenként pedig az is előfordulhat, hogy vonattal érdemesebb útnak indulni – javasolja a Pápai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője.

Rendkívül fontos, hogy a téli útviszonyok mellett megnövekedett fékúttal kell számolnunk, ezért érdemes nagyobb követési távolságot tartani. – A megváltozott időjárási és útviszonyok miatt nem elegendő a megengedett legnagyobb sebesség betartása, mert nagyon sok esetben a megváltozott tényezők ennél lényegesen alacsonyabb sebességgel történő haladást tesznek lehetővé. Tudomásul kell venni, hogy a téli gumiabronccsal felszerelt gépjárművek vezetőinek is fokozott körültekintéssel kell közlekedniük. Nem vezethetünk megszokásból, mert a száraz, idegen anyagtól mentes útszakaszokat gyakran válthatják jeges, párától lefagyott etapok – figyelmeztetett Varga Balázs.

Télen gyakori jelenség némelyek részéről a ködlámpák folytonos használata, ami igencsak zavaró lehet más sofőrök számára. Ezzel kapcsolatban a KRESZ valóban nem fogalmaz teljesen pontosan: a közúti közlekedés nagykönyve csupán annyit ír, hogy ködfényszórót és hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják. Viszont a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium vonatkozó rendelete alapján az első ködfényszóró lámpa arra szolgál, hogy köd, hóesés, felhőszakadás vagy porfelhők esetén javítsa az úttest megvilágítását, míg a hátsó ködlámpa célja, hogy sűrű köd esetén észlelhetőbben jelezze hátrafelé a jármű jelenlétét. Normál látási viszonyok között, lakott területen belül, továbbá lassan haladó forgalomban, illetve álló helyzetben tilos a ködlámpák használata. A szóban forgó segédfényeket illik elöl lekapcsolni, ha utolérünk egy járművet, és ugyanezt tegyük meg hátul, ha megérkezik mögénk valaki.

