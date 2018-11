Téli gumiabroncs a biztonságos közlekedésért

Lecserélik az autósok a gumiabroncsokat télire, jegyezte meg Bíró Tibor, egy veszprémi gumiszerviz ügyvezetője. Aradi Virág, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (VMRFK) sajtósa azt mondta, a jó minőségű téli gumi a biztonságos közlekedés egyik feltétele.

-Valószínűleg tanultak az autósok a korábbi évek tapasztalatából, amikor sorban kellett állni, és jó előre időpontot kérni a téli gumiabroncs cseréjére, jegyezte meg Bíró Tibor. A veszprémi szervizbe ugyanis már október eleje óta, folyamatosan érkeznek az autósok, hogy lecseréltessék a nyári gumit télire, ami egyébként jellemző az autósokra az utóbbi három évben. Ilyen korai időpontban viszont még soha nem kezdték meg a cseréket, ráadásul mindenki a jó minőségű gumit keresi, azzal közlekedik, tudtuk meg Bíró Tibortól.

-Hidegben, anyagának összetétele miatt megkeményedik a nyári gumiabroncs, és – függetlenül az aszfalt nedvességétől – tapadása csökken. Ilyenkor megnő a fékút és ezzel együtt a féktávolság is, szögezte le Aradi Virág. A VMRFK sajtósa hozzátette, emellett azt is figyelembe kell venni, hogy hideg időben az útfelület is lehűl, ezért a csúszós, jeges utakon a biztonságos közlekedés érdekében téli gumikra van szükség. Ezek az abroncsok anyaguk, kialakításuk speciális mintázatuk miatt hét Celsius fok alatti hőmérsékletben jól tapadnak az útfelülethez, így sokkal alkalmasabbak a megváltozott időjárási körülmények közötti közlekedésre. A téli hónapokban több, és másfajta csapadékra kell számítani, mint az év más időszakában, ezért a gumi mintázatának ennek megfelelően kell a kerekek alól a csapadékot elvezetnie. Emellett ezeken az abroncsokon lényegesen több, úgynevezett lamella található, mint egy nyári gumin. Ennek az a lényege, hogy az útburkolaton lévő, tömörödött hóban jóval több éllel tud a gumiabroncs megkapaszkodni, így a tapadás és az iránytartás fokozódik, jobb lesz. Hidegben történő autózásnál a jó tapadás és a jó fékhatás mellett az egyenes-, és oldalirányú úttartás szintén nagyon fontos. Hasonlóan a nyári gumiabroncsokhoz, a télieknél is ügyelni kell a megfelelő profilmélységre. A jogszabály alapján a futófelület mintázatának magassága a gépjármű típusa szerint érje el a teljes felületen az 1,6, illetve a három millimétert, a személygépkocsikra, függetlenül a kerék átmérőjétől 1,6 milliméter az elvárás.

A sajtós aláhúzta, sokan úgy keresnek gépkocsijukra téli gumiabroncsot, hogy tapadása hóban és jégen is ugyanolyan legyen, mint a nyári gumiabroncsnak normál aszfalton. Ilyen azonban nem létezik. El kell fogadnunk, hogy a gumiabroncs nem vezet helyettünk, csupán lehetőséget ad arra, hogy biztonságosabban közlekedjünk. Ugyan még számíthatunk 10 Celsius fok feletti hőmérsékletre, de már egyre gyakrabban lehűlhet a hőmérséklet hét Celsius fok alá. -A VMRFK ezért azt javasolja, hogy a gépkocsin lévő nyári gumiabroncsokat cseréltessük le jó minőségű téli gumikra! Azt ne felejtsük el, hogy akármilyen gumiabroncsot is teszünk az autóra, a fizika törvényeit nem lehet felülírni! Mindannyiunk felelőssége és kötelessége, hogy fokozott óvatossággal vezessünk, vigyázzunk magunkra és közlekedő társainkra! –hangsúlyozta Aradi Virág.