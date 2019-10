Toyota Prius II: egy takarékos „bálna”

Tudják, mi volt az év autója 2005-ben? A Toyota Prius másodgenerációs modellje! Lassan másfél évtizede közel 7 millió forintért nagyon elérhetetlennek tűnt, mára azonban sokat szelídült az ára…

Sokan még mai is megkérdeznek engem, mint Prius-tulajt: „és mennyit megy árammal?” Szögezzük le gyorsan: ez nem elektromos autó! A Toyota hib­rid rendszerének lényege az úgynevezett Power Control Unit, amely a villany- és a benzinmotor között elosztja a munkát. Amikor indítunk, az elektromos erőforrást aktiválja, és amíg az akkumulátor bírja, nem is avatkozik közbe. Ha lemerül, illetve nagyobb gázt adunk, akkor aktiválódik a benzinmotor, amely azonnal besegít a hajtásba.

Az utastérben a képernyő mellett a Power feliratú gomb lehet feltűnő, ugyanis az autó beindításához nem kell kulcsot elfordítanunk. A felszereltség része a hat hangszórós audiorendszer, automata légkondi, szervokormány, sok-sok légzsák, négy elektromos ablak, Isofix és az öv becsatolására figyelmeztető jelzés is.

Lassan két éve van meg, ám ha egy mondatban kellene összefoglalni a tapasztalatokat, akkor azt mondanám, hogy a Prius II-es hihetetlenül jó autó! Nemcsak a fogyasztása, hanem az az innováció, amit közel 15 éve adott a Toyota, és ami még ma is szenzációs.

Ha már fogyasztás, mint sokak vesszőparipája… Tapasztalataim szerint simán hozható az 5 liter/100 kilométeres átlag télen is, de városban sokszor ez alatt teljesít. Tavaly hetente, kéthetente autópályáztam, így leírhatom: ha tartjuk a maximum 120 km/órát, akkor 5 liter benzinnel is megelégszik a Prius száz kilométerenként. Az autó nem sok kompromisszumot igényel, a 2,7 méteres tengelytávnak köszönhetően tá­gas az utastér, hátul felnőttek is vidáman elférnek, nagy a lábtér, senkinek sem kell összehúznia magát. Igaz, ez négy személy esetén érvényes, mert széltében nem három főre van tervezve az üléssor.

Az utastérben kophatnak a műanyagok, az ajtó könyöklőjén a kárpit. A csomagtér nyitógombja vacakolhat, ám nagyobb gond lehet az, ha beázik a csomagtér. Egy több mint 200 ezer kilométert futott, 12 éves autónál adódhatnak komolyabb problémák is, mi is orvosoltuk a helyzetet egy kis sziloplaszt­tal. A karbantartás kapcsán elmondhatom, hogy 15 ezres olajcsere-periódust követek. Érdekesség lehet a friss hibridtulajoknak, hogy hűtőfolyadékot nemcsak a motorban, de az inverterben is kell néha cserélni. Gyújtógyertyákat 60 ezer kilométerenként ajánlott, míg a hajtóműolaj talán a legkomolyabb tétel. A váltókar csak egy apró kapcsoló, a P gomb is az, ha a sofőr úgy ugrik ki az autóból, hogy azt nem kapcsolja ki, a P-t nem nyomja meg, akkor az bizony kúszik tovább.

Persze, mint minden autó, ez is elromolhat, viszont a Prius II-esben nincs kuplung, önindító, magasnyomású befecskendezőrendszer, kettős tö­megű lendkerék, hagyományos generátor, de még hagyományos váltó sem. Tizenkét esztendősen is szépen jár, olcsón fenntartható, és keveset fogyaszt.

Országszerte, így a megye útjain is egyre többet láthatunk, hiszen a használtpiaci átlagára 1,6 millió forint körül alakul, természetesen állapottól és felszereltségtől függően.