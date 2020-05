Újraindult az élet a Veszprém megyei autósiskolákban is

A koronavírus-járvány miatt márciusban kihirdetett veszélyhelyzet az autósiskolák működésére is hatással volt.

Az elméleti tudnivalók elsajátítása online történt, de a gyakorlati oktatást fel kellett függeszteniük. – Most, hogy beindult az ország, végre mi is dolgozhatunk – mondta el lapunknak Tárnai Balázs, egy Veszprémben, Zircen és Balatonfüreden is működő autósiskola vezetője.

– Szájmaszkban oktatunk, maszkban van a tanuló is, és mindannyian kesztyűt húzunk – vázolta a helyzetet Tárnai Balázs iskolavezető. – Ugyanakkor a vizsgabiztoson is rajta vannak a védelmét szolgáló felszerelések. A vizsgázónak alá kell írnia egy nyilatkozatot, hogy nem koronavírusos, és nincs láza.

Az autós-motoros iskola vezetője beszélt arról is: a március 16-ai teljes leállás után második hete lehetnek autón. Őket nem „tiltották le”, ám mivel kijárási korlátozások voltak érvényben, a tanulók nem ülhettek az autók­ban.

– Most, ahogy beindult az egész ország, végre mi is dolgozhatunk – mondta Balázs. – Szerencsére jönnek a tanulók!

Balázs elárulta: a 2008-ban, a válság idején egy kicsit visszaesett a tanulók száma, ám azóta egyre többen vizsgáznak náluk. 2014-től pedig e-learninggel is tudnak szolgálni, azaz számítógépes hálózaton keresztül is tudnak tanulni és vizsgázni a tanfolyamokon résztvevők. Már csak azért is, mert a tantermi oktatás egyre inkább háttérbe szorul. Míg korábban húszfős oktatások is voltak, mára ez a felére csökkent az említett digitális tanulási forma által.

– Éves szinten több száz tanulója van autós-motoros iskolánknak – avatott be Balázs, aki kiemelte: húszéves korig sikeres vizsga esetén visszaigényelheti a 25 ezer forintos állami támogatást a tanuló, ami fellendítette a forgalmat. Ha beállít egyébként hozzájuk egy 17 éves jelentkező, akkor rendelkeznie kell egy szülői hozzájárulással.

– Ha elvégzi a tanuló a KRESZ-tanfolyamot és sikeres vizsgát tesz – amely most fél évig érvényes –, akkor már autóba ülhet. Aztán jön a rutinpálya, ami kilenc óra, benne gépkocsikezeléssel – mondta Tárnai Balázs.

Érdekesség, hogy az egyre több automata váltós kocsinak hála, már lehet külön ilyen autókra is vizsgázni. Ez egy úgynevezett 78-as kóddal jár, amely bekerül a jogosítványba. – Fontos, hogy ezek után bármikor, tanfolyammentesen, egy sikeres forgalmi vizsga után sima váltósat is vezethet, aki szeretne – derült ki a veszprémi oktató szavaiból.

Gyorsított eljárással is elvégezhetők a tanfolyamok, azonban az alapoktatással is két, két és fél hónap alatt megszerezhető egy B kategóriás jogosítvány a KRESZ-vizsga után. Arra is felhívta a figyelmet Tárnai Balázs, hogy az egészségügyi vizsga a járvány idején szünetelt, ám a tanfolyamot addig is el lehetett végezni, a neten lehetett tanulni.

– Hogy milyen a jó autós­oktató? Türelmes, jó reakció­idővel rendelkezik, szeret emberekkel foglalkozni. Nekem ez az életem!