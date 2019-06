Vakmerő produkciók a Harley-fesztiválon

Kétoldali porckorongsérvvel is vállalta a show-t az Open Road Fesztiválon Erdős Csaba kaszkadőr, akit az orvosa kifejezetten megkért, hogy ne üljön motorra, de neki el kellett jönnie.

Emellett az egyes, kettes csigolyája is ki volt mozdulva, de azt a helyére rakták, és a bal alkarjában is van egy részleges izomszakadása, sőt egy nappal a bemutató előtt még homlokon is ütötte magát egy 30 kilogrammos vasrúddal. Így aztán a népszerű motorosról elmondható, hogy szó szerint rájár a rúd mostanában, de ez sem tántorította el őt.

– Az elsőn is itt voltam Alsóörsön, ez a huszadik fesztivál, ezért úgy gondoltam, hogy nem hagyhatom cserben a közönséget. El kellett jönnöm, és amennyit ki tudok hozni magamból, azt meg kell próbálnom, vállalva a kockázatot – mesélte a csütörtök esti bemutató után, amelyre telegyógyszerezve, beinjekciózva érkezett. Kiderült az is, hogy nagyon óvatosan motorozott, bár szerinte a közönség ezt nem vette észre. Néhány megerőltető mutatványt kihagyott a show-ból, amit a dereka nem bírt volna el a mostani állapotában.

A bemutatón az egykerekezések, a hátrafelé motorozás és a tűzön átszáguldás mellett derültséget okoztak az első rész nélküli motorok, és természetesen nem maradtak el a quados produkciók sem. Igazán látványos volt, amikor két quad úgy haladt egymás mellett, két keréken, hogy a sofőrök bukósisakja összeért. Máskor meg csüngtek a szereplők az izmos járműveken a show során. – A fizika szab határt, mert hatan férünk csak el ezen a kis quadon, több embert már nem tudunk felpasszírozni, de azért hat személlyel is nyomjuk mindenféle formátumban a hátsókerekezést – kommentálta Csaba a produkciót. A fő foglalkozását tekintve autós, motoros, gyalogos kaszkadőr elmondta még, hogy egy kétszer ilyen széles, és jobb minőségű aszfalton jóval látványosabb műsorra is képesek lennének, de így is beleadtak mindent, és a közönség is szenzációs volt, mint ahogy az Open Road Fesztiválokon mindig.