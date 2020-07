Versenyautót teszteltek Pécsely és Balatonszőlős között

Ideiglenes útlezárásokba futhattak bele kedden a Balatonszőlős és Pécsely között közlekedők. Az útzárnak rendhagyó oka volt: a balatonfüredi raliversenyző Osváth Péter tesztelte új versenyautóját a többször is lezárt szakaszon.

A vírushelyzet miatt később kezdődik a magyar ralisport idei versenysorozata. A hétvégi Salgó Rallyra készülő Osváth Péter két, Pécs környéki harmadosztályú verseny után, most itt a Balaton-felvidéken tesztelte új autóját a Skoda Fabia R5-öt.

– Tavaly is ilyen autóval versenyeztünk, de ez most egy újabb, EVO változat, amelynek a beállításait megpróbáljuk finomítani a Salgó Rallyra – mondta el a pilóta. Osváth Péter kitért arra is, hogy a gyár által adott alapbeállításoktól sok mindenben eltértek, hiszen azokat a pilótához kell igazítani. A Szőlős és Pécsely közötti útszakaszon nagyjából minden megvan, ami a teszteléshez szükséges: dobálós az út, van benne tempós kanyar is, így a 9 órától 14 óráig tartó tesztelés során kipróbálhatták a beállítási ötleteiket és figyelték, hogy azok milyen változásokat eredményeznek az új Skodánál, amelynek a tavalyi Fábiánál erősebb motorja van.

Osváth Péter elmondta még, hogy a hétvégi versenyre sok ralis érkezik majd a környező országokból is, mivel ott még nincsenek futamok: jönnek lengyel, cseh és szlovák ralisok is a magyar élmezőny tagjai mellett. Csak R5-ösből 25 autó áll majd rajthoz a futamon, ami európai viszonylatban is jónak mondható szám.

– Ha bent leszünk az első tízben az nagyon jó, ha attól még beljebb végzünk az meg már szenzációs eredmény lenne, mert minden országból eljönnek a jó pilóták, akik a bajnokságokat vezetik – fogalmazott a Salgó Rally kapcsán Osváth Péter.