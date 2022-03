Szép számmal érkeztek a résztvevők a jó hangulatúnak ígérkező programra, és szükség is volt a sok szorgos kézre, mivel nem egy, hanem több disznót is feldolgoztak.

Habár a Sümegcsehiből érkező Hosszú Zoltán böllér a helyszínen egy állatot vágott le, azonban az előkészített alapanyag több sertésből adódott össze. A „disznóságok” nagyjából délig tartottak, ám ezzel a szombati programok nem értek véget. A csabrendeki művelődési házban ugyanis délután farsangi kézműves-foglalkozás kezdődött, majd a kapcsolódó népszokások bemutatója Vastag Ricsi táncosaival, illetve a Schneider Gyula és barátai zenekarral. Emellett volt álarckészítés, lufihajtogatás, valamint arcfestés. A jelmezverseny után Pap Rita és Bodnár Attila szórakoztatta a közönséget.

Természetesen a remek hangulathoz a remek közösségen és jó programokon túl a finom disznótoros ételek, valamint az illatozó, gőzölgő forralt borok is nagyban hozzájárultak.

Ötödik alkalommal rendezték meg az Inotai Toros Fesztivált.

Szombaton már a reggeli órákban megkezdődtek az előkészületek a toros fesztiválon. Egy közel 250 kilogramm tömegű disznót vágtak le a böllérek erre az alkalomra, az állat feldolgozását pedig bárki figyelemmel kísérhette az Inotai Faluház előtt. A szervezők ugyanis a rendezvénnyel a régi, falusi disznóvágások hangulatát szerették volna megismertetni a fiatalabb generációval.

Az immár ötödik alkalommal megrendezett fesztiválra idén is sokan voltak kíváncsiak. A rendezvény elmaradhatatlan része a kolbásztöltő verseny, melyre ezúttal csaknem harminc csapat jelentkezett, akik közül a legtöbben visszatérő „versenyzők”. Akadt, aki a klasszikus, családi recept alapján készítette s kínálta a finomságot, míg mások különleges fűszereket, például fahéjat vagy épp kardamomot is használtak az ízesítéshez. Persze nem csak sült kolbászt lehetett fogyasztani a fesztiválon, sertéshúsból készült más étkeket is megízlelhettek azok, akik kilátogattak Inotára.

Pál István tangóharmonikás nagyszerű hangulatot teremtett Inotán Forrás: Szabó Péter Dániel

A hagyományok megismertetése mellett a program a közösségépítés szempontjából is fontos, emelte ki kérdésünkre Petneházy Beatrix szervező, Inota városrész önkormányzati képviselője. A csapatok között civil szervezetek, sportcsapatok és természetesen baráti társaságok is képviseltették magukat, de neveztek a rendőrök és a katonák, valamint a várpalotai önkormányzat csapata. Campanari-­Talabér Márta polgármester és

Kontrát Károly országgyűlési képviselő is bekapcsolódott a munkálatokba. A szervezők gondoltak a gyerekekre. Népi játékok, lovaskocsikázás, lovaglás, élménykovácsolás és kézműves-foglalkozások várták a legkisebbeket, akik disznótortotót is kitölthettek. Közben tangóharmonikán Pál István zenélt, délután pedig a Puncs együttes szórakoztatta a fesztivál résztvevőit.

A kolbásztöltő versenyen a harmadik helyen Kéringer József csapata, a Maricsu végzett. Második lett a MÉK Kft. gárdája. Az első helyezéssel járó serleget Till Jánosék és Preszter Tamásék csapata, a Komák vihette haza.

A gannaiak mellett az elszármazottak és a vendégházakban pihenők is részt vettek a hétvégén a hagyományos sváb disznóvágáson.

Nagy Ottó, Ganna polgármestere rámutatott, kilencedik alkalommal tartottak sváb disznótort, tavaly sajnos a koronavírus-járvány miatt nem tudták megszervezni a programot. Mint mondta, ez alkalommal különösen kegyesek voltak az égiek, enyhe, napos időjárás kísérte az eseményt, ellentétben a korábban jellemző, mondhatni extrém időjárási körülményekkel.

Forrás: Polgár Bettina/Napló

A polgármester kiemelte, idén is felajánlás révén, két család jóvoltából kapták meg a sertést. A disznótor szép számú érdeklődő részvételével vette kezdetét, a sertést a sváb hagyományoknak megfelelően forrázták és rendfán bontották, a hagyományos disznótoros ételek mellett pedig a régi recept szerint tüdőleves is készült.