Oszkai Réka azonban nem ijedt meg a kihívástól, s kollégái segítségével igyekeztek még ebből a helyzetből is a lehető legtöbbet kihozni. Minden nehézség ellenére a tavalyi esztendőben közel kétszáz rendezvényt, programot szerveztek és számos pályázaton szerepeltek eredményesen.



– Rákényszerültünk az online munkára tavaly ilyenkor, ráadásul számos program elmaradt vagy átszervezésre szorult a járványügyi korlátozások miatt. A májusi nyitás után pedig azzal kellett szembesülnünk, hogy a betegségtől való félelem sokakat visszatart a közösségi élettől, azaz nagyon nehéz volt megmozdítani a közönséget. Nem volt elég a plakát vagy egy felhívás, az intézmény dolgozóival együtt a személyes kapcsolatokat is igyekeztünk kihasználni annak érdekében, hogy az emberek kimozduljanak, és ismét látogassák a rendezvényeket. A közművelődés terén nagy hangsúlyt fektettünk a rendezvények, színházi, zenei, film- és táncos előadások, kiállítások, igényes ünnepi műsorok megvalósítására és népszerűsítésére a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek körében. Intézményünk célja a térség lakóinak egyéni és közösségi művelődési tevékenységének erősítése. A tavalyi év egyik fontos lépése volt nálunk a munkaszervezet átalakítása, amelyet a feladatokhoz igazítottunk. Így ma három könyvtárosunk, három közművelődési szakemberünk van, illetve egy múzeumi kolléga, egy gazdasági szakember, támogatási programokból, pályázatból további öt kolléga erősíti a csapatunkat. Elmondhatom, hogy a munkaszervezet igazán elkötelezett, szakmailag felkészült, motivált kollégákból áll, akikkel öröm dolgozni. Kiemelt szerepet játszik folyamatos pályázati tevékenységünk, idén már három projektet készítettünk elő. Nagyon hálásak vagyunk a fenntartó sümegi önkormányzatnak, hiszen működésünkhöz mindent megkapunk. Azonban ahhoz, hogy minél több és színvonalasabb rendezvényt tudjunk biztosítani, szükséges pályázni, illetve együttműködni a civil szervezetekkel – mondta Oszkai Réka.



A könyvtári és múzeumi foglalkozások szintén nagy teret kaptak Sümegen, több száz iskolást, óvodást mozgattak meg már idén, s ebben már az a térségi kapcsolatépítő, együttműködést erősítő munka is érzékelhető, amelyet a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ tudatosan folytat.



– Folyamatosan érkeztek az új könyvek intézményünkbe és a térségi könyvtárakba, folyt a digitalizálás, a gyűjteménykezelés, szerveztük a tavaszi, nyári, őszi rendezvényeket, a színházi évadot, közösségi programokat, és közösségi szolgálatra hívtuk a fiatalokat. A művelődési központ kirakatát és városban található vitrinjeinket is színes, az aktuális jeles napokhoz köthető ízléses dekorációval láttuk el. Az online munkák eredményeként nőtt a könyvtárlátogatók száma, a nyári időszakban többen látogatták az Emlékházat, a közösségi oldalaink elérése több ezerre duzzadt. Szakmai sikereink is voltak szép számban. Látópont díjban részesültünk, jó gyakorlatokat készítettünk kisfilm formájában, és nem utolsósorban a Déryné Program partnerei vagyunk. Büszkék vagyunk arra, hogy sokan járnak hozzánk különböző művelődő közösségekbe, foglalkozásokra. Helyet adunk a Broadway Táncegyüttesnek, a Hastánc Egyesületnek, a Szegedy Róza Nőikarnak, a jógacsoportnak, a néptáncegyüttesnek, és október óta színjátszókör is működik nálunk – tette hozzá az igazgató –, 2022-ben pedig a Petőfi Klub Kárpát-medencei hálózata Program tagja lettünk, ami komoly szakmai elismerés számunkra.



Oszkai Rékától azt is megtudtuk, hogy a művelődési ház épülete alapvetően megfelel az elvárásoknak, a zökkenőmentes működés biztosított. Szakmai munkájuk szervezésénél azonban nehézséget jelent, hogy nem rendelkeznek klubfoglalkozások, kisebb elő­adások megtartására alkalmas méretű teremmel. A Kisfaludy Művelődési Központban a színpad felújításra szorul, az ehhez kapcsolódó fény- és hangtechnika korszerűtlen. Az idei első fél évben ez a probléma pályázati támogatással megoldódik. Tavaly sikerült a könyvtár világítását modernizálni, azonban az internetszolgáltatás meglehetősen lassú, az informatikai eszközpark elavult. A probléma elhárítása érdekében történt már előrelépés, de a végső, megnyugtató megoldásra még várni kell. A Kisfaludy Emlékház épülete viszont komoly felújításra szorul, amelyet pályázati támogatással igyekeznek megoldani az idei évben.

Az intézmény vezetője kiemelten kezeli a minél szélesebb körű kapcsolattartást, mint mondta, szakmai munkájuk eredményességének nélkülözhetetlen eleme a helyi, térségi, megyei, regionális és országos szintű kapcsolati háló kialakítása, fenntartása, működtetése. Ennek jegyében szorosan együttműködnek a vá- ros vezetésével, a képviselő- testülettel, az önkormányzati dolgozókkal, a helyi óvodával, iskolákkal, intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházzal, de stratégiai fontosságú kapcsolatot ápolnak az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a Nemzeti Művelődési Intézettel, a Nemzeti Kulturális Alappal, a Laczkó Dezső Múzeummal, a Veszprém Megyei Könyvtárral és a Petőfi Irodalmi Múzeummal.