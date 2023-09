Az erkélyen felfuttatott vadszőlő levelein nyoma sincs, hogy benne járunk az őszben. A muskátli már ki tudja, hányadszor virágzik és pompázik fantasztikus színeiben. A határban is tartják magukat a fák zöld levelei, és a kerti pad környékén a locsolt növények szintén a nyarat idézik, bár körülöttük a szikkadt föld percek alatt elnyelte a csütörtök esti pár csepp esőt. A lakótelep juharfáin is csak itt-ott látszanak sárguló levelek, bár ezt gallytörés is okozhatta. A török szegfű szépen elhullajtotta magjait, egyedül az erkélyen nevelt citrom érzi és mutatja a hűvösebb évszakot. A kövirózsa pedig egész évben jól érzi magát odakint.