Olyan szintre fejlődött fel Európában – és ezzel együtt hazánkban is – a kistermelői piachálózat, ami most már a globális piacokra is hatást gyakorol. Egyre többen keresik a helyi termelők portékáit, s a forgalom növekedése a kínálat bővülését is magával hozza.

Többek között ezt is érintették pár héttel ezelőtt Németországban, a világ vezető bioélelmiszer-vásárán és konferenciáján, mi ezúttal a Hegymagasi Piactér vezetőjét, Tóth Györgyöt kérdeztük ezzel összefüggésben.

Az elmúlt két évben látványosan nőtt a kínálat és vele együtt a kereslet is a Hegymagasi Piactéren

Fotó: Szijártó János/Napló



– Az enyhe idő, az egyre több napsütés kicsalja az embereket a szabadba, vannak, akik szabadidejükben kirándulnak, míg mások, összekötve a kellemest a hasznossal, minket látogatnak meg szombatonként. Bár ehhez az is hozzátartozik, hogy egész télen itt voltunk, ráadásul különböző érdekes programokat, koncertet, humorestet, ünnepi rendezvényeket is szerveztünk – mondta.

Folyamatosan erősödik a kistermelői piachálózat, bővül a kínálat

Fotó: Szijártó János/Napló

– Ami a piacot illeti, idén további bővülés várható az árukínálatban. Jelenleg különféle pékáruk, élelmiszerek a süteménytől a hentesáruig gyakorlatilag minden, mézek, savanyúságok, szörpök, lekvárok, sajtok, aszalt gyümölcsök, homoktövis termékek, kézműves termékek, dísz- és használati tárgyak, borok, pálinkák kaphatók a Hegymagasi Piactér standjain, ám ez még korántsem a vége – tette hozzá Tóth György.

Fotó: Szijártó János/Napló

– Amit a programokról szólva meg kell említenem, hogy – látva az igényeket, az érdeklődést – ott is folytatjuk a korábbi gyakorlatot. Április 27-én lesz a Szent György-napi kihajtás, május 18-án a II. Hegymagasi Csilifesztivál, május 25-én pedig Land Rover-találkozóra invitálunk mindenkit, gyereknappal egybekötve, ahol egyébként a Yesterday zenekar biztosítja a zenét – mondta Tóth György. A Hegymagasi Piactér vezetője hozzátette, az elmúlt két évben látványosan nőtt a kínálat és vele együtt a kereslet is. Ez nem meglepő, hiszen az emberek szeretnek kikapcsolódni, enni, inni, jó minőségű termékeket vásárolni, amelyre a termelői és kézműves piacok lehetőséget biztosítanak, mint ahogy erre Hegymagas is remek példa.