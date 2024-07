A szentmise főcelebránsa Sárai Szabó Kelemen OSB, győri perjel volt, aki Salgó Ferenc plébániai kormányzó meghívására érkezett. Szent Annát – Szűz Mária édesanyját – a középkor óta közbenjáróként tisztelik, különösen az idősek és nagyszülők segítségét kérik általa.

Sárai Szabó Kelemen OSB, győri perjel prédikációjában elmondta, korábban nem foglalkozott sokat Szent Annával, hiszen sok mindent nem tudunk róla, ám most rávilágított, hogy a szentek élete tükrözi a mi saját küzdelmeinket. Hangsúlyozta, a szentek is emberek voltak, akik hasonló kihívásokkal néztek szembe. Az ő példájuk mutatja, hogy a szentté válás mindenki számára elérhető. Kitartást és türelmet kell tanúsítanunk a szentségre való törekvésünkben, még akkor is, ha az életünk nem mindig a terveink szerint alakul. Kiemelte, Isten mindenkit meghívott a szentté válásra, és ehhez csak egy döntést kell hoznunk: jól és boldogan akarunk élni. A Szentlélek szerepét is hangsúlyozta, aki segít minket a folyamatos fejlődésben. Az erények gyakorlása fontos, apró dolgokból épül fel az életszentségünk. Prédikációja zárásaként arra buzdított, változtassuk meg negatív gondolatainkat pozitívakra, dicsérjük az Istent, örüljünk életünknek és szeretteinknek, így Szent Anna segítségével boldogabb és szentebb életet élhetünk.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A szentmise záróáldása előtt a jubiláns házaspárok fogadalmat tettek és megáldották őket. Salgó Ferenc elmondta, szeretnék emlékezetessé tenni ezt az alkalmat. Az érsekség ajándéka egy mézeskalács szív, ő pedig hagyományosan egy keresztet adott át a házaspárok részére, amely emlékezteti őket az esküvői keresztre, amire annak idején a hűségesküt tették. Ez a kereszt legyen a szemük előtt, hogy emlékezzenek az ígéretükre: egymás elviselésére és szeretetteljes szolgálatára. Jézus azt mondta, aki követni akarja őt, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét mindennap, ez igaz a családi életben és a házasságban is.

– Kívánok Isten szándéka szerinti boldog éveket lelki békében és a család további gyarapodásában. Külön öröm volt látni Sándor és Anna testvérünk családját, akik tegnap ünnepelték ötvenéves házassági évfordulójukat. Isten adja meg, hogy a fiatalabbak is megérjék unokáik gyermekeit – mondta.