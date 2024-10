Igazi koncertcsemege, különleges zenei program helyszíne lesz november 5-én a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház: Szamosi Szabolcs orgonaművész és Kelemen Barnabás hegedűművész ad közös koncertet este fél nyolctól.

Kelemen Barnabás hegedűművész

Forrás: Kelemen Barnabás hivatalos oldala

Szamosi Szabolcs azon előadóművészek közé tartozik, akik a szervezői és fejlesztői tevékenységeik mellett is aktívan koncerteznek. Magyarországi, osztrák és német tanulmányai után közel húsz évig volt a Pécsi Bazilika orgonistája, miközben a Filharmónia Magyarországnál is dolgozott. 2013 óta az intézmény ügyvezetője, évente közel 1400 rendezvényért felel, és 2020-tól a Szegedi Dóm zenei igazgatója is. Mindezek mellett továbbra is aktív zenész, rendszeresen fellép, és idén ősszel egy országos turnén vesz részt Kelemen Barnabás hegedűművésszel.

Kelemen Barnabás, Liszt- és Kossuth-díjas hegedűművész, egy zenész családból származik, és 11 éves korában felvételt nyert a Zeneakadémia tehetséggondozó tagozatára. Feleségével, Kokas Katalinnal együtt aktívan szervezi a magyar zenei életet, részt vett a Kaposfest és a Fesztiválakadémia megalapításában is.

A két művész olasz-francia repertoárral lép fel az ország több városában, amelyben a barokk és a 20. század hajnaláig terjedő művek szerepelnek. Az orgona és hegedű ritka kombinációja lenyűgöző hangzásvilágot teremt.

MŰSOR:

Vitali: Chaconne

Vivaldi – Bach: a-moll Concerto

Massenet: Thaïs – Meditáció

Veracini: Largo

Paganini: Cantabile

Vierne: Carillon de Westminster

Bach: Air