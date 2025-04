Nagyhét közepén

A nagyhét közepéről, a húsvét előtti utolsó szerdáról talán kevesebb ismerettel rendelkezünk, mint az elkövetkező napokról. Holott nagyszerdán árulta el Júdás Jézust harminc ezüstért. Rá is ragadt az árulkodós jelző, azt már az ovisok is fújják, hogy ezért aztán nem kap piros tojást. Aztán felnőttkorban mintha elfeledkeznénk a nap jelentőségéről, pedig az iskarióti szerepe igencsak fontos a történetben. Ebben viszont az is szerepet játszhat, hogy a készülődés szinte mindent visz. A nagytakarítás ideje ez, bár amint azt egy népszerű internetes bejegyzésből megtudhatjuk, a Megváltót nem az ÁNTSZ küldte erre a Földre. Viszont megpróbálkozhatunk egy archaikus imával is, ami így kezdődik: Az én házam Szent Antal, négy szegében négy angyal. Nagyszerdára különösen javallott.