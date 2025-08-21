augusztus 21., csütörtök

2 órája

Ismét bebizonyították, hogy a búcsúi ünnep máig élő és fontos hagyomány (+ videó)

Címkék#búcsúi szentmise#Ajka#búcsú

A búcsú kettős célt szolgál, őrizzük a hitünket és a hagyományaikat - így köszöntötte az Ajka Bakonygyepes városrészének Nagyboldogasszony-napi búcsúján a résztvevőket Pék Attila önkormányzati képviselő.

Tisler Anna

Áment Márton, a Gyepesi Örökségünk Egyesület elnöke elmondta, hogy a búcsú a templom védőszentjének az ünnepe. A bakonygyepesit Nagyboldogasszony napja, augusztus 15. utáni első vasárnap tartják, idén 17-én volt. A búcsú reggel ünnepi szentmisével kezdődik, majd a délután az együttlété, a szórakozásé.

Pék Attila köszöntötte az ünneplőket
Fotó: Tisler Anna

A városrészben máig megmarad az a szokás, hogy meghívják az elszármazott rokonokat, barátokat. Délután a művelődési ház előtti téren a gyerekeket légvár és körhinta várta, a városnéző kisvonat is mindenki számára ingyenes volt. Lehetett vásárolni vattacukrot, lángost, játékokat. Este Pékné Nyírő Anita szenior örömtáncosai mutatkoztak be öt vidám tánccal, majd a Tapolcai Musical Színpad tagjai szórakoztatták a népes közönséget. A búcsúi bálban éjszakáig Pék Attila és Pékné Nyírő Anita zenélt és énekelt.

Videón a szenior örömtáncosok műsora

 

 

