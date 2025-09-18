Mobilitási hét számos programmal

szeptember 18., csütörtök

Sokan járnak kerékpárral munkába és iskolába Ajkán, derült ki az Európai Mobilitási Hét keretében kedd reggel a lámpás kereszteződésnél, a belváros egyik legforgalmasabb részén megtartott kerékpáros reggeli elnevezésű programon.

Tisler Anna

Ajka város önkormányzata 11. alkalommal csatlakozott a környezetbarát közlekedést népszerűsítő programsorozathoz. A kerékpárosok száma egyre nő. A megkérdezettek elmondták, azért szeretnék így közlekedni, mert sportolnak, nem kell parkolóhelyet keresniük, csökken a károsanyag-kibocsátás. Mióta a városban megépültek a kerékpárutak, a szülők gyermekeiket egyedül  is engedik közlekedni, ugyanis biztonságban vannak.

Örültek a kerékpárosok a keksznek, a briósnak és a gyümölcslének
Fotó: Tisler Anna

A reggelin részt vevők nem csupán a belvárosból érkeztek, hanem a város legtávolabbi pontjairól, Ajkarendekről, Bakonygyepesről és Csingervölgyből is. A programsorozathoz az Ajka Városi Óvoda minden Intézményegysége csatlakozott, a kisgyermekek a Városligetben kerékpároznak. Csütörtök reggel ismét elindult a diákok által kedvelt Bicibusz, a csoportos kerékpározás az iskoláig. A mobilitás heti rajzverseny eredményhirdetését az Agorán vasárnap 11 órakor tartják.

 

