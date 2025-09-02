Szenior fesztivál az összetartozás jegyében (+ videó)

Ovádi Péter hozzátette, az első találkozón Herenden 250 nyugdíjas vett részt, az számuk mára csaknem megnégyszereződött. A szenior fesztivál üzenete, hogy legyünk közösségben, töltsünk el együtt egy olyan napot, amikor sokat tudunk beszélgetni egymással, hiszen nem azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összetart minket. Őrizze meg mindenki ezt a jókedvet és a boldogságot. Az országgyűlési képviselő köszönetet mondott Hirsch Melindának azért a szervező tevékenységért, amelyet hetedik éve csapatával végez, valamint Puskády Norbertnek, Úrkút polgármesterének és a helyi közösségeknek azért, hogy a rendezvény létrejöhetett.

Puskády Norbert köszöntötte Ovádi Pétert, és mint megfogalmazta, azért szereti őt vendégül látni, mert ha ő ott van, mindig jó dolgok történnek. Köszöntötte a helyi lakosokat, civil szervezeteket, akik sokat tettek a rendezvény létrejöttéért, valamint a megjelent nyugdíjasokat.

A találkozón Szenior díjban részesült két személy, akiknek sokat köszönhet településük, Úrkút. A díjakat Ovádi Péter és Puskády Norbert adta át. A 86 éves Rostási Józsefet aktív éveiben közigazgatási és politikai pályája Veszprémbe és Pápára szólította, majd nyugdíjasként visszaköltözött szülőfalujába, Úrkútra. Életének ebben a szakaszában kezdte a község történetének kutatását, emellett a falu közösségi életében is aktív szerepet vállalt. Kutatásai két könyvben jelentek meg, az Úrkút története 2008-ban, majd annak folytatása 2020-ban.

Kardos Antalné díszpolgári címet vett át

Fotó: Tisler Anna

Kungl Józsefné Ekker Teréz, aki az idén töltötte be a 100. életévét, a település múltjának hiteles forrása. Ismeri az úrkúti sváb énekeket, segítette alakulásakor a dalkört. Kézműves tevékenysége is jelentős, 99 éves koráig hímzett. A díjat lánya vette át.

Ezúttal díszpolgári címet is adományoztak. Bartos Jenőné úrkúti lakos kezdeményezésére, akihez további 249 személy csatlakozott, díszpolgári cím adományozására terjesztették fel Kardos Antalnét, az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, egyháztestületi képviselőt. Az ő helytörténeti munkássága alapján készült el a helyi világháborús honlap, valamint csaknem az összes úrkúti családfát felkutatta a férjével közösen, ezenkívül egyháztörténeti és iskola történeti kutatásai is jelentősek. A képviselő-testület a májusi ülésen egyhangúlag döntött a díszpolgári cím adományozásáról.