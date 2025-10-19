Jubileumi Ajka Tárlat

A kétévente megrendezett program az évtizedek alatt nem veszített népszerűségéből, az idén az ország minden részéről 118 alkotó jelentkezett összesen 234 alkotással. Az idén nem volt tematikai megkötés, így bármely témával jelentkezhetnek az alkotók. A szakmai zsűri, amelynek tagja volt Lóska Lajos és Pataki Gábor művészettörténész, valamint Sinkó István, a Magyar Festők Társasága elnöke, 54 alkotó 63 művét választotta ki bemutatásra.

Horváth József alpolgármester köszöntötte a tárlatmegnyitó résztvevőit

Fotó: Gyarmati László

A megnyitón Horváth József alpolgármester kijelentette, hogy Ajka városban mindig kitüntetett szerepe volt a művészetnek. Hozzátette, a lakosok igénylik a kultúrát, jó példa erre a számos köztéri alkotás, a kiváló alkotók, a helyi művészeti csoportok és egyesületek. Versre, zenére, képzőművészet mindenkor szükség van, akkor is, ha állandóan változó korunkban kevésbé tudatosul. Úgy fogalmazott, különleges képesség és erős egyéniség szükséges ahhoz, hogy valaki önmagát és munkásságát feledhetetlenné tudja tenni.

Az Ajka tárlatot a kultúra szeretete és a művészetek pártfogásának az igénye indította útjára 20 évvel ezelőtt. A program az ország alkotóinak elismerését is kivívta. A tárlat katalógusát Csabai Eszter állította össze. A zsűri javaslata alapján 9 alkotó, Koscsó László, Büki Zsuzsanna, Magyar József, Vitárius Nikoletta, Jáger István, Kapolcsi Kovács Csaba, Lőrincz Róbert, Tánczos György és Stéger Ágnes kapott díjat. A tárlat november 7-ig tekinthető meg.