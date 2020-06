A veszprémiek széles körű összefogással hárították el a veszélyt

Gyorsan és jól reagáltak a veszprémiek és a városi intézmények a rendkívüli helyzetre – jelentette ki lapunknak Porga Gyula polgármester, aki az önkormányzat járvány alatti intézkedéseiről, a költségvetés módosításáról, valamint a közeljövőről is szót ejtett.

– A városi intézmények az első figyelmeztető jeleknél, a veszélyhelyzet kihirdetése előtt megkezdték az alapos, rendszeres fertőtlenítést, valamint a védőeszközök beszerzését, továbbá pandémiás terv készítését. Gyorsan és hatékonyan reagáltunk a kiala-

kult rendkívüli helyzetre, amelyben partner volt minden intézményünk – idézte fel a márciusi történéseket Porga Gyula, Veszprém polgármestere a Napló megkeresésére.

– A koronavírus-fertőzés olyan betegség, amely nemcsak az emberi szervezetet teszi próbára, de az emberi közösségeket is. A járványhelyzet új feladatokat hozott mindenkinek, de a közösségünk összefogott. Tudatosítottuk magunkban, hogy az emberi szempontok minden másnál fontosabbak. A veszprémiek kiválóan reagáltak a rendkívüli helyzetre, megértő és toleráns hozzáállást tanúsítva az első percektől – mondta a Napló­nak Porga Gyula.

– Kiemelt gondot fordítottunk az idősotthonokra, mert az ott élők a vírus által legveszélyeztetettebb korosztály. Köszönöm Győri Piroskának, a VKTT Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének, hogy a szigorú szabályok betartásával mindent megtett az intézményekben az idősek védelmében – hangsúlyozta a polgármester. Az önkormányzat március közepén bezárta az intézményeket, lezárta a játszótereket, lemondta a rendezvényeket és ingyenessé tette a parkolást, valamint létrehoztak információs és segítségnyújtó telefonvonalakat, melyeken azok az idős veszprémiek jelentkezhettek, akiknek az ellátása nem volt megoldott. Később az önkormányzat alszámlát nyitott, az ide beérkező összegeket megelőzésre és a védekezés költségeinek finanszírozására fordították.

– A járvány kitörésével sosem látott összefogás kezdődött. Óvónők, színházi dolgozók kezdtek el szájmaszkokat varrni, varrodák és nagyvállalkozások ajánlották fel segítségüket. Mindenki ott segített, ahol tudott: így juthatott minden veszprémi háztartásba maszk.

Védőeszközöket, fertőtlenítőszereket, speciális maszkokat biztosítottunk az intézményeknek, a szociális szférában és az egészségügyben dolgozóknak, számukra lehetővé tettük az ingyenes közösségi közlekedést. Az önkéntesek és az egyesített szociális intézmény munkatársai pedig az időseknek segítettek és segítenek most is, hogy minden ellátást megkapjanak anélkül, hogy elhagynák otthonukat. Április 25. óta a V-busz járatain és a vásárcsarnok területén kötelezővé tettük a szájmaszkok viselését – részletezte a város intézkedéseit Porga Gyula.

– Mindenki elfogadta azokat az intézkedéseket is, amelyeket saját hatáskörben hoztam meg, és betartották a kormányzati előírásokat is.

Szolidárisan, egymásra odafigyelve vészeltük át a kezdeti nehézségeket, aki tehette, segítette a közösséget és a rászorulókat a maga módján. A veszprémiek ebben a nehéz időszakban még jobb emberekké váltak, mint általában. Az önkormányzat és jómagam is igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy a legkisebb anyagi és emberi áldozattal vészeljük át ezt a krízist. Szeretném külön megköszönni mind a kormánypárti, mind az ellenzéki képviselőtársaimnak, hogy a javaslattételben és a döntéshozatalban folyamatosan segítették a munkámat, és partnerek voltak. Az összefogásban az összes önkormányzati intézmény dolgozói, civil szervezetek, vállalkozások segítettek minket, akár ételadománnyal, akár járművek felajánlásával – fogalmazott a polgármester.

Az önkormányzat több intézkedésével a járvány negatív gazdasági hatásait igyekszik kivédeni. A vállalkozási közalapítvány pályázatot hirdetett a vállalkozásoknak. A lehetőséget azoknak a cégeknek ajánlják, amelyek a pandémia miatt kerültek nehéz helyzetbe. Kamatmentes hitelt kínáltak beruházásra, fejlesztésre, munkahelymegtartásra. Az önkormányzat által létrehozott krízistámogatással a munkahelyüket elvesztett magán­személyeknek nyújtanak segítséget.

A megváltozott körülmények miatt változtatni kellett az idei évre tervezett büdzsén is.

– Április végén módosítanunk kellett a költségvetést, hiszen számos olyan terület van, ahol bevételkieséssel kell kalkulálnia az önkormányzatnak, és a kiadásokat is ehhez kell igazítani. Első intézkedéseim egyike volt, hogy felfüggesztettük a szerződéskötéseket, ezeket most egyedi döntéssel bíráljuk el. Szintén leálltak a rendezvényi és a sporttámogatások, valamint a pályázatok is. A nyár elején újabb korrekcióra lesz szükség, mert ez a módosítás a már ismert kiesésekre reagált, azonban most már azt is látjuk, hogy melyek azok az intézmények, bevételi források, amelyek visszaállnak, mint például a parkolási díjak vagy az állatkerti bevétel. A beruházásokban nem szeretnénk visszalépni, a vállalkozásoknak továbbra is biztosítjuk a megbízásokat, hiszen a városi élet nem állhat le, a közszolgáltatásokat is biztosítani kell; inkább a működési kiadásokat szeretnénk csökkenteni, ezen a területen szükség lesz forrásmegvonásra is – magyarázta a polgármester.

Május elejétől megkezdődött a fokozatos enyhítés: május negyedikén újranyithattak az üzletek és a vendéglátóhelyek, valamint az állatkert, néhány nappal később a játszóterek, május 25-től pedig az óvodák és bölcsődék, melyek egész nyáron üzemelnek majd, kéthetes bezárást leszámítva. Az általános iskolák június 26-ig biztosítják a gyerekek fogadását, az önkormányzat intézményei pedig számos nyári tábort hirdetnek az ezt követő időszakra, illetve meghosszabbították az önkormányzati napközis táborok idejét. A táborok mellett a rászoruló családoknak a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézményen keresztül biztosítják az étkezést, gondoskodnak a gyermekek ellátásáról – közölte a városvezető.

– A járvány még mindig itt van közöttünk, az óvatosság továbbra is fontos. Igaz, hogy újra birtokba vehetjük a város köztereit és próbálunk visszalépni a megszokott napi ritmusba, de figyelnünk kell a távolságtartásra, a fokozott fertőtlenítésre. Intézményeinket is arra kértük, ügyeljenek a szabályok betartására. A gazdaság lábra állítása, az elveszített munkahelyek újrateremtése kiemelten fontos célkitűzése a kormánynak, így Veszprémben is ezekre fókuszálunk elsősorban. A városi fejlesztések folytatódnak, a nyári programok szervezésénél azonban még óvatosnak kell lennünk – tette hozzá Porga Gyula.