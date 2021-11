Több mint húsz éve indult útjára a színvonalas hagyomány Várpalotán

Várpalota Színvonalas irodalmi műsor és különleges étkek várták azokat, akik ellátogattak a a Thury-vár Lovagtermében rendezett XXI. Szindbád vacsorára.

Ezt ne hagyja ki! Ő lehet az Anonymus által küldött videó egyik szereplője (videó)

Több mint két évtizeddel ezelőtt, 1998-ban indult útjára Várpalotán a szép hagyomány, hogy minden év őszén, Krúdy Gyula születésnapjához igazodva finom ételekkel, kötetlen beszélgetéssel és munkásságának egy-egy apró szeletének felidézésével tisztelegnek a prózaírás mestere előtt a városi könyvtár munkatársai. Sajnos a pandémia miatt több év kihagyás után tartottak ismét Szindbád vacsorát a Thury-várban. A városlakók azonban továbbra is kedvelik a programot, az irodalmat és a gasztronómiát középpontba állító rendezvényre ezúttal is sokan ellátogattak.

– Nagy szeretettel és energiával készültünk az estre, amelynek célja, hogy megőrizzük a Várpalotához több szállal is kötődő Krúdy Gyula emlékét. Ezúttal is segítségünkre volt Pócsik József, aki hagyományosan Szindbád bőrébe bújik évek óta. Érdekesség, hogy megjelent a vacsorán az utódja, Nagy Richárd is, ugyanis Pócsik igazgató úr lassan szeretne az ilyen jellegű szereplésektől visszavonulni – mondta el Budai László, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője, aki maga is fellépett az irodalmi műsorban. A rövidke színműben Budai László és Pócsik József mellett Sándor Tamás aljegyző, Éltető Erzsébet valamint a már említett Nagy Richárd lépett fel. – Arra gondoltam, hogy eljött az ideje átadni a stafétabotot. Az előadott jelenetben Nagy Richárddal mindketten szerepeltünk, ő ifjú Krúdyként mutatkozott be az irodalmi vacsora közönségének – jegyezte meg Pócsik József.

A vacsora ideje alatt idén is Mihók István prímás és zenekara szolgáltatta a hamisítatlan cigányzenét, ám ezúttal Pál István tangóharmonikás is muzsikált, felidézve a régmúlt idők kocsmai hangulatát.

A XXI. Szindbád vacsorán a Krúdy ízlésének megfelelően, gondosan összeválogatott vacsoramenüt a Kastélydomb Kávézó és Étterem biztosította. Előételként a Palotai álmok fantázianevű, szardíniakrémmel töltött vajas cipócskákat fogyaszthatta a közönség, majd Szindbád ifjúsága (kétszínű spárgaleves fürjtojással) következett. Főételként rozé kacsamellet, sült fürjet, sörben pácolt karme­nádlit és borsos tokányt szolgáltak fel, míg desszertként narancszselével körített hókifli érkezett az asztalokra.