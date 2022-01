Nemi erőszakkal vádolják a Szex és New York sztárját, Chris Noth-t. Két nő jelentette fel, az egyik eset még 2004-ben, a másik 2015-ben történhetett. Noth "kategorikusan hamisnak" nevezte a vádakat, és tagadta, hogy bántalmazta volna a nőket. Nem sokkal később egy harmadik nő is felbukkant, aki arról beszélt, hogy a színész 2010-ben, egy New York-i étteremben zaklatta őt.

Most a színész egykori párja, Beverly Johnson törte meg a csendet és elmondta, őt is bántalmazta kapcsolatuk ideje alatt. 1995-ben távoltartási kérelmet is benyújtott, mivel a színész megverte és megöléssel fenyegette.

A bírósági papírok szerint a férfi ököllel ütötte a nő mellkasát, megrepedt több bordája, összezúzta az arcát, ami miatt kórházba is került a modell. A zaklatás azonban később sem állt le, Noth naponta számtalan alkalommal hívta és azt üvöltötte, megöli és elcsúfítja az arcát - írja a Bors.