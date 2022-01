Sydney egyik strandján ejtőzött a hollywoodi sztár, ahol Daniel Moderrel és közös gyermekeikkel próbáltak eltűnni a kíváncsi szemek elől - írja a Metropol.

Roberts a tengerparton egy egyrészes fürdőruhában tartózkodott, amely ugyan kiemelte karcsú alakját és csinos felsőtestét, nem beszélve a melleiről, de egyúttal láttatta vékony lábait, illetve azon a kissé már megereszkedett bőrt. Persze, 54 évesen sokan szeretnének így kinézni, mint ő:

A színésznő egyébként George Clooney-val forgat a kontinensen, azért utazott Ausztráliába. A „Ticket to Paradise” című romantikus vígjátékban, Kaitlyn Dever, Billie Lourd és Lucas Bravo is szerepet kapott – írja a Page Six.