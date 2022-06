Szó szerint egyik pillanatról a másikra hullott darabokra egy család élete, amikor a hároméves kisfiú ártatlannak tűnő tüneteiről a lehető legrosszabb derült ki. Mikor Gemma Reckles az egyik nap elhozta fiát a bölcsődéből észrevette, hogy a kicsi furcsán viselkedik, elöszőr azt gondolta, hogy biztosan meghült a szeszélyes időben. Pár nappal később a hároméves William a vírusos fertőzés tipikus jeleit mutatta, például magas lázat. Ekkor még csak eszébe sem jutott az Georgiában élő házaspárnak, hogy néhány éjszakával később halálos betegséggel fog fia kórházban feküdni. Ugyanis Williamnek valójában szepszisse, azaz vérmérgezése volt, ami óráról órára halálosabbá vált a számára.

„Nem tudom, mit mondjak. Emlékszem, hogy folyamatosan nyomkodták a kiütéseit, és a szoba megtelt orvosokkal. Azt hittem, hogy agyhártyagyulladása lehet, de kiderült, hogy nem, vérmérgezése van. Azt mondták, hogy sürgősen vigyem be Mike-ot a kórházba. Amikor elvitték, azt kiabáltam az orvosoknak, hogy kérem, ne hagyják meghalni - emlékezett vissza az édesanya a drámai pillanatokra.

Mike szíve egy ponton megállt, az egyik tüdeje összeomlott, a veséi pedig leálltak. Végül túlélte a megpróbáltatásokat, de csak miután a sebészek úgy döntöttek, nincs más választásuk, mint amputálni mindkét lábát, valamint kilenc ujját.

Hosszú kórházban töltött napok után, a család végül hazamehetett. A most hatéves William jól fejlődik a megpróbáltatásai ellenére. A veséi teljesen felépültek. Nem mutatja az agysérülés jeleit, és protézis segítségével megtanult újra járni. Sőt William egyike azon fiataloknak, akiket most a Richard Whitehead paralimpián aranyéremmel tüntettek ki - írja a The Sun cikke alapján a Bors.