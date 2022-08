Britney Spears azt állítja, hogy az anyja és az apja együtt tervelte ki, hogy lehetetlenítik őt el és lopják el a vagyonát. Spears azt állítja egy felvételen (amit azóta letöröltek), hogy egy orvos adhatta nekik az ötletet, és szülei szép csendben kivitelezték azt - írja a SkyNews nyomán az Origo.

Bár az énekesnő az apja alatt volt gyámságban 13 évig, de az anyja is tudott mindenről és semmit sem tett, hogy segítsen neki. Amikor családja és az orvosok szakvéleménye szerint idegösszeomlása volt 2008-ban, Britney Spears szerint ő is volt beteg, semmi baja nem volt.

A sztár anyja könyörög lányának, hogy bocsásson meg neki és azt hajtogatja ő mindig a legjobbat akarta számára. „Britney, egész életedben mindent megtettem, hogy támogassam az álmaidat és a vágyaidat! Soha nem fordítottam és soha nem is fogok hátat fordítani neked! Bár most reménytelennek érzem a helyzetet, hiszen hiába próbáltalak többször is felkeresni, minden közeledésemet elutasítottad. Bármit is gondolsz, mindig az anyád leszek, nem az ellenséged. De beszéljük meg ezt csak te meg én" - írta Lynne Spears, a közösségi oldalán.