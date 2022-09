Cristiano Ronaldo és barátnője, Georgina elvesztették kisfiukat, amiről sokáig nem beszéltek - írja a life.hu.

„Ebben az évben életem legjobb és legborzasztóbb pillanatait éltem meg.

A szívem egy hatalmas darabja összetört, nem tudtam, hogyan lehetne folytatni. A válasz azonban közelebbről érkezett, mint arra számítottam. A gyerekeim szemébe nézve láttam, hogy az egyetlen út az, hogy együtt vagyunk

– mondta Georgina.

A pár öt gyereket nevel együtt, közülük három még Georgina előtt, béranyáktól született, ketten pedig már közös gyerekeik. Az új évadban bemutatják majd a család fájdalmát. „Az új sorozatban a szomorúság pillanatait is bemutatja majd. Georgina szívszorító vesztesége olyasmi, ami megtörténhet azzal is, akinek mindene megvan, mint neki, és azzal is, akinek nincs semmije” – mondta Alvaro Diaz, az Én, Georgina sorozat második évadának rendezője, hozzátéve, hogy boldog pillanatokból és nevetésből sem lesz hiány.