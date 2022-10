Gisele Bündchen és Tom Brady 2009-ben kötöttek házasságot, melyből két gyerekük is született. A házaspárnak elég zsúfolt élete volt, hiszen a szupermodellt is kötötték szerződései, ahogyan a sikeres sportolót is.

A 45 éves Brady márciusban döntött a visszavonulás mellett, majd váratlan visszatérése után röppentek fel a válásukról szóló pletykák, valószínűleg feleségének nem tetszett a döntése. Azóta az is kiderült, hogy nem csak mosolyszünetről van szó,

már külön is költöztek, sőt, már ügyvédeket is fogadtak a váláshoz.

A párhoz közelálló informátorok szerint a sportoló szigorú diétájának és életvitelének köszönheti, hogy még az ő korában is a pályán van, bár ez nagy lemondásokkal jár a hálószobában is. Bündchen valószínűleg megelégelte, hogy párja az önmegtartóztatást is rendkívül komolyan veszi a fontos meccsek előtt, ami lehet huszonnégy, de hetvenkét órás szexmegvonás is a javaslatok szerint – írja a Marcha cikke nyomán az Origo.