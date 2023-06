Abby Dowse képeiért odavannak a férfiak, ami érthető is, hiszen a csinos modellnek elképesztő alakja van - szúrta ki a merész fotókat a Ripost.

A szőke szépség egy ismert márkának a nagykövete, de ennek ellenére is jut ideje arra, hogy a férfi rajongóinak kedveskedjen egy-egy pikáns fotósorozattal. A csinos modell most is így tett, és az otthonában, a kanapé előtt dobta le magáról a textilt. Abby Dowse ezúttal egy olyan fehérneműt vett fel, amiben a keblét csak egy szivecske takarta...