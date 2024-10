A vizsgálat során bekérték a zenész korábbi kórtörténetét, főként annak érdekében, hogy többet megtudjanak a mentális egészségéről. A teljes halottkémi jelentést azonban csak később teszik közzé.

A rendőrök Payne szobájából a bizonyítékok összegyűjtése során találtak egy üveg whiskey-t, egy öngyújtót és egy telefont is, ami az övé lehetett, továbbá találkoztak fehér porral is a szobában olyan egyéb gyógyszerek mellett, mint a nyugtató és stresszoldó klonazepám. Ujjlenyomatokat vettek, valamint begyűjtötték Payne laptopját és útlevelét is – írja a Mirror cikke nyomán a Bors.