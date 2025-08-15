augusztus 15., péntek

Gyászol az Amazon alapítója

A híres üzletember édesanyját veszítette el. Jeff Bezos, az Amazon alapítója megható szavakkal búcsúzott a 78 éves korában elhunyt Jacklyn Gise Bezostól.

Gyászol az Amazon alapítója

Jeff Bezos a szüleivel

Forrás: AFP

Fotó: MOLLY RILEY

Az Amazon alapítójának édesanyja, augusztus 14-én hunyt el otthonában, Miamiban – közölte a Bezos Family Foundationra hivatkozva a Magyar Nemzet. 

Jeff Bezos' Blue Origin New Shepard Space Vehicle Flies The Billionaire And Other Passengers To Space
Jeff Bezos az édesanyját öleli
Fotó: Getty Images via AFP / Forrás: Getty Images via AFP)

Jacklyn Gise Bezos 1946. december 29-én született, és „életének csendes utolsó fejezete egy olyan történet végét jelentette, amely barátait és családtagjait egyaránt megtanította a kitartás, a kedvesség és a mások szolgálatának valódi értelmére” – idézte a közleményt a lap. 

A családi alapítvány honlapja szerint Jacklyn 2020-ban kapta meg a Lewy-testes demencia diagnózisát, és „ugyanazzal a méltósággal és bátorsággal küzdött a betegséggel, ahogy életének minden kihívásával szembenézett”.

Jacklyn és férje, Mike Bezos voltak az elsők, akik befektettek Jeff új vállalkozásába 1995-ben, két csekkel összesen 245 573 dollárt adva az Amazon indulásához – annak ellenére, hogy fiuk figyelmeztette őket: a vállalkozás valószínűleg nem lesz sikeres. 

Jeff Bezos közösségi oldalán megható sorokkal búcsúzott édesanyjától

 – búcsúját IDE kattintva olvashatja el. 

