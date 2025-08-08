2 órája
Rekordmennyiségű sört ittak az Oasis-rajongók
Az Oasis visszatérő turnéjának londoni állomásain valósággal ömlött a sör – a Wembley-ben koncertenként mintegy 250 ezer korsó fogyott el, ami új rekordot jelent. Az ital azonban nemcsak a stadionban fogyott, a rajongók ellepték a környékbeli pubokat, szállodákat és éttermeket is, komoly forgalmat generálva a város vendéglátósainak.
Az Oasis visszatérő koncertjein tomboló rajongók gyakorlatilag megrohamozták a Wembley italpultjait: esténként mintegy 250 ezer korsó sör fogyott, ami rekordnak számít. A korsónként 8,2 fontos árral kalkulálva ez nagyjából 2 millió fontos bevételt jelentett minden egyes koncert alkalmával – számolt be róla a Világgazdaság a The Times információi alapján.
Összehasonlításképpen, a hasonló kaliberű, a Wembley-t szintén egymás után több este is megtöltő sztárfellépők, mint a Coldplay vagy Taylor Swift koncertjein jóval kisebb mennyiségű sör fogyott: a Chris Martin vezette rockbanda bulijain körülbelül 120 ezer korsó, míg a kanadai énekesnő fellépésein nagyjából 40 ezer korsó sört adtak el, mondjuk a három produkció rajongótábora eléggé különböző, így a fogyasztásbeli eltérések sem mondhatók meglepőnek.
Nem csak a Wembley-ben fogyott jól a sör, a koncert előtt a város vendéglátóhelyei is megteltek a bulira alapozó Oasis-rajongókkal, a kocsmák mellett a felső kategóriás éttermek forgalma is érezhetően megugrott, különösen azoké, amelyek valamelyik nagyobb metrómegálló közelében találhatók.
Martin Williams, az Anglia-szerte számos hotelt és éttermet üzemeltető Evolv cégcsoport vezérigazgatója szerint most különösen jól jött ez a lökés a vendéglátóiparnak, amely hónapok óta igen komoly problémákkal küzd. A társadalombiztosítási járulékok és a minimálbér emelkedése miatt tavaly október óta 70 ezer munkahely szűnt meg az iparágban.
