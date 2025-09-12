38 perce
Ebben az országban a százéveseké a világ
Elképesztő rekorddal büszkélkedhet a Felkelő Nap országa. A japán kormány legfrissebb statisztikja szerint már több mint 99 ezer százévesnél idősebb ember él az országban.
Lehet, hogy Japánban ismerik a hosszú élet titkát? (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Újabb rekordot döntve 99 ezer fölé emelkedett a századik életévüket betöltött emberek száma Japánban - derült ki a kormány által pénteken kiadott adatokból.
A százévesek száma 55 éve nő folyamatosan a szigetországban, és elérte a 99 763-at, ami az előző évi adatokhoz képest 4644-gyel több.
Statisztikailag minden százezer lakosra 80,58 százéves jut az egészségügyi, munkaügyi és jóléti minisztérium közlése szerint, amely a szeptember 15-i idősek napja alkalmából számolt be az adatokról.
A századik évüket betöltöttek túlnyomó többsége, 88 százaléka nő. Tizenharmadik éve az ország Simane prefektúrájában él a legtöbb százéves.
A legidősebb japán is nő, a 114 éves Kagava Sigeko, aki Nara prefektúrában él, az ország legidősebb férfija pedig a Sizuoka prefektúrában lakó 111 éves Mizuno Kijotaka.
Elképesztő rekord: 102 éves férfi a Fudzsi-hegy csúcsán családjával (videó)
A japánoknál 2024-ben az átlagosan várható élettartam
- a nőknél 87,13,
- a férfiaknál pedig 81,09 volt.
A tokiói kormány 1963 óta vezeti a százévesek statisztikáját, akkor 153 százéves élt az országban. Számuk 1981-ben lépte át az ezret, és 1998-ban a tízezret.
