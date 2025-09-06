1 órája
Felháborodtak a német autósok: szándékosan leeresztik a gumijukat
Egy apró szelepsapka eszközzel szorítják fizetésre a bírságot nem fizető autósokat Németországban – a gumijuk pár száz méteren belül leereszt.
Egyre több német autós dühöng: a hatóságok leeresztik a gumijukat
Forrás: AFP
Számos német kis- és nagyvárosban (Drezda, Görlitz, Grimma, Falkensee stb.) már évek óta alkalmaznak a hatóságok egy sajátos módszert arra, hogy a járműadóval vagy másfajta, például parkolási vagy akár gyorshajtási bírsággal tartozó autósokat fizetésre bírják.
Egy különleges, az ember markában elférő méretű eszközt szerelnek fel valamelyik abroncs szelepére, amely elindulás után – a körkörös mozgás hatására – nagyjából 2-500 méter alatt leereszti a gumit – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Természetesen (akárcsak a kerékbilincsnél) az ablakokra ragasztott matricák figyelmeztetik a tulajdonosokat, akik, ha nem indulnak el, hanem kihívják az eszközhöz kulccsal rendelkező hatósági szolgálatot, megússzák leeresztő kerék nélkül – de fizetnek, mint a katonatiszt.
Halálos csapda lehet egy régebbi autó – a modern biztonsági rendszerek életeket mentenek
Legutóbb Zittau város polgármesteri hivatala vezette be ezt a megoldást, és a szóvivő beszámolója szerint bevált:
közelebb kerültek a 25 ezer lakosra jutó botrányosan sok, 16 800 tartozás behajtásához, mint valaha.
Persze az érintett járművezetők már egyáltalán nem boldogok, a német autóklub (ADAC) pedig a zittaui gyakorlat után látta elérkezettnek az időt arra, hogy tiltakozzon a kerékleeresztők használata ellen, mondván, a menet közben gyorsan nyomást vesztő gumi balesetveszélyt jelent. Eközben a hírek szerint több más európai országban vizsgálják a jogi hátterét a módszer bevezetésének.
A Magyar Nemzet írása szerint az eszközt eredetileg lopásvédelemre fejlesztették ki, ám az önkormányzatok ma már pénzbehajtásra használják, erről bővebben ITT olvashat. A cikkben képeket is közölnek az „aljas szelepsapkáról”.
