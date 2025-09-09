szeptember 9., kedd

Saját liftje ejtett napokra fogságba egy férfit

Az idős ember négy napot volt kénytelen a felvonóban kibírni étlen-szomjan, mivel mobiltelefon sem volt nála. Végül fia talált rá, aki segítséget kért a mentőktől, rendőröktől.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Andrey_Popov

Egy 70-es évei közepén járó férfi étlen-szomjan volt kénytelen négy napot eltölteni beszorulva saját házának meghibásodott felvonójában Németországban.

Az idős férfit, akinél mobiltelefon sem volt, hogy segítséget tudjon hívni, végül a fia szabadította ki mentősökkel és rendőrökkel közösen a liftből, amelyet fel kellett törni. „Időközben a férfi már jól van” – közölte a helyi rendőrség.

A június végén történtekről előzőleg több német lap is beszámolt. A rendőrség szerint a meghibásodás oka egy kiégett biztosíték lehetett, ami miatt a vészhívó sem működött.

