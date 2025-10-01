2 órája
Újra rák támadta meg a híres metálénekest, ijesztően lefogyott (videó)
Lou Koller, a Sick Of It All énekese szomorú hírt közölt rajongóival: ismét kiújult a nyelőcsőrákja, alig hónapokkal azután, hogy rákmentesnek nyilvánították.
Lou Koller, a Sick Of It All énekese
Forrás: Getty Images
Fotó: Aldara Zarraoa
A hardcore legenda, Lou Koller, a Sick Of It All frontembere egy videóban osztotta meg, hogy visszatért a betegsége. Elmondása szerint nehéz időszakon van túl: nem tudott hízni, az ételt is nehezen tartotta meg, a vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a rák újra megjelent a szervezetében – adta hírül a metalsucks.net.
A láthatóan lefogyott zenész közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: napról napra próbálja venni az akadályokat, és hálás mindenkinek a támogatásért. Megígérte, hogy folyamatosan tájékoztatni fogja rajongóit állapotáról. A hír különösen szívszorító, hiszen néhány hónapja még arról számolt be, hogy legyőzte a betegséget. Most azonban újra meg kell küzdenie vele.
