Ilyen lenne 2025 új férfiideálja?

Térd alá érő, bő rövidnadrág, fehér hosszúszárú zokni, vászontáska, macha latte és egy feminista könyv – mindez elég 2025 új férfiideáljának, a „performatív férfi” megteremtéséhez. A jelenséget a közösségi média hozta létre, és TikTokon nőtte ki magát annyira, hogy mára egész mozgalom épül rá.

A performatív férfi nem az őserőt vagy a macsóságot hangsúlyozza, hanem a feminint: az érzékenységet, a művészet iránti érdeklődést és a feminizmust. Korábbi elődje, a softboy, romantikus, olykor nyomulós figura volt; a performatív férfi ezzel szemben tudatosan megtervezett szerepet játszik – írja a life.hu.