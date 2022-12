Az orvosok az esküjükben azt ígérik, mindent megtesznek, hogy életeket mentsenek. A brit háziorvos mégsem a lenyűgöző szakmai teljesítményével lett híres, hanem azzal, hogy 250-nél is több embert segített át a túlvilágra. Ezzel ő lett Nagy-Britanniában a legtöbb embert megölő sorozatgyilkos - írja az Origo.

Harold Shipman 1946-ban született egy vallásos család második gyerekeként. Az iskolában jó tanuló és kiváló sportoló volt. Nagyon közel állt az édesanyjához, aki tüdőrákban halt meg, amikor Harold még csak 17 éves volt. A fiút megviselte, hogy végig kellett nézni az anyja leépülését, és azt, hogy az utolsó heteiben szinte öntudatlan volt az orvosok által beadott morfiumtól. Húszévesen megházasodott és négy gyereke született.

Forrás: Mirror

Már a kezdetektől gond volt vele

Tanulmányait 1970-ben fejezte be, és 1974-ben kezdte meg első általános orvosi állását egy kórházban.

Még egy éve sem dolgozott, amikor recepthamisításon kapták, a gyógyszereket saját magának váltotta ki. Pénzbírságot kapott, és be kellett feküdnie egy rehabilitációs intézetbe.

1977-től háziorvosként dolgozott, majd saját praxisa lett Manchester mellett. A közösség szeretett és megbecsült tagja volt, még tévéműsort is készítettek vele arról, hogy hogyan kell bánni a mentális betegekkel a közösségekben.

1998-ban azonban Linda Reynolds panaszt tett a körzeti halottkémnek, mert szerinte gyanúsan magas volt Shipman körzetében a halálozási arány.

Főleg az lett gyanús a nőnek, hogy nagyon megemelkedett azoknak a hamvasztási kérelmeknek a száma, amelyeket idős nők hozzátartozói kértek.

A rendőrség nyomozást indított, de nem találtak elegendő bizonyítékot, így leállították azt. Pár hónappal később egy taxis, John Shaw vádolta meg Shipmant 21 ember megölésével. Azért lett neki gyanús az orvos, mert gyakran szállított egészséges idős embereket Shipman rendelőjéhez, és sokan közülük hamarosan meghaltak.

Forrás: AFP

A lebukás

Shipman utolsó áldozatát, Kathleen Grundyt, 1988. június 24-én találták holtan a lakásában. Az orvos a halotti bizonyítványban a halál okának az öregséget jelölte meg. Grundy lányának az lett gyanús, hogy az anyja a végrendeletében kizárta az örökségből a gyerekeit, és 386 ezer fontot hagyott Shipmanre. A rendőrök a nyomozás során exhumálták az asszony testét, és a vizsgálat során nagyon erős fájdalomcsillapítókat találtak a szervezetében.

Shipman azzal védekezett, hogy a nő drogfüggő volt és hogy erről feljegyzései vannak a számítógépében, azonban a vizsgálat során kiderült, hogy az orvos ezeket csak Grundy halála után készítette.

Az orvost 1998. szeptember 7-én letartóztatták, mert megtalálták nála a Grundy végrendeletéhez használt írógépet. Valószínűleg az örökséget arra akarta használni, hogy nyugdíjba vonuljon és elhagyja az Egyesült Királyságot.

A 2000-ben befejeződő per során 15 gyilkosságot sikerült rábizonyítani, mindegyiknél halálos mennyiségű fájdalomcsillapítót adott a pácienseinek, majd úgy hamisította meg az orvosi leleteket, hogy a haláluk a betegségük következménye legyen.

Shipmant tizenötszörös életfogytiglanra ítélték, az orvosi kamara pedig törölte a nyilvántartásából. A férfi a tárgyalások alatt és az ítélet megszületése után is mindent tagadott. A felesége is biztos volt az ártatlanságában.

Shipman felesége a tárgyalás után

Forrás: AFP

Shipman volt az első orvos a brit jog történetében, akit elítéltek a páciensei meggyilkolásáért.

2002-ben jött létre az úgynevezett The Shipman Inquiry, amely arra volt hivatott, hogy alaposabban megvizsgálja a Shipman praktizálása alatt elhunytak aktáit. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy

Az orvos 1975 és 1998 között legalább 218 páciensét ölte meg, áldozatai főleg jó egészségügyi állapotú idős nők voltak, de a gyanús esetek között volt egy 4 éves kislányé is.

Nem csak gyilkolt

Áldozatainak valós száma meghaladhatja a 250-et is. A gyilkosságokon kívül felmerült annak a gyanúja is, hogy az orvos fajtalankodott páciensei élettelen testével. A vizsgálatok során más orvosokat is elítéltek, akiknek észre kellett volna venniük egyes gyanús eseteket. Az pedig utólag derült ki, hogy Shipman lopott is az áldozataitól, mivel a rendőrök 10 ezer font értékben találtak ékszereket a garázsában.

Shipman 2004-ben, a születésnapja előtt pár nappal öngyilkos lett a börtönben. A lepedőjével akasztotta fel magát. A brit sajtót megosztotta a hír, a Daily Mirror gyávaságnak nevezte a tettet, a The Sun viszont örömujjongással közölte a hírt. Tetteinek hosszabb távú következményei is lettek a brit orvoslásban, ezt shipman-effektusnak nevezték el.

Az áldozatok emlékműve Hyde-ban

Forrás: AFP

A legnagyobb változás az volt, hogy az eset után nagyobb hangsúlyt helyeztek a több háziorvosos körzetekre az egyszemélyesek helyett. Szigorították a fájdalomcsillapítók adagolását, a halotti bizonyítványok kiállítását és a hamvasztási nyomtatványok ellenőrzését is. Shipman életéről filmeket, beszélgetős műsorokat és színházi darabokat is készítettek. 2005 nyarán pedig egy emlékkert nyílt Shipman áldozatainak tiszteletére Hyde-ban, ahol az orvos a leghosszabb ideig praktizált.