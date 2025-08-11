43 perce
Tiltott akció miatt vettek őrizetbe három embert az Eiffel-toronynál
Felmásztak a párizsi látványosságra, egyikük pedig ejtőernyővel leugrott.
Az Eiffel-torony Franciaország egyik legismertebb látványossága
Őrizetbe vettek Párizsban három embert, mert engedély nélkül felmászott az Eiffel-toronyra – közölte vasárnap a francia rendőrség, írja az MTI.
Az akció résztvevőinek egyike ejtőernyővel ugrott le a francia főváros nevezetességéről. A három személyt szombat reggel fogták el, az Eiffel-torony üzemeltetője feljelentést tett az ügyben.
Évente mintegy hatmillióan látogatják meg az 1889-es párizsi világkiállításra elkészült, több mint 130 éves tornyot.
