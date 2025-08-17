augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

1 órája

Többen meghaltak egy brooklyni lövöldözésben (videó)

Címkék#tragédia#klubban#Crown Height#áldozat#lövöldözés

Brooklynban lövöldözés tört ki, amelyben három férfi életét vesztette, nyolcan pedig megsérültek.

MW
Többen meghaltak egy brooklyni lövöldözésben (videó)

A bűncselekmény helyszínének látképe, ahol három ember meghalt és nyolc másik megsebesült egy tömeges lövöldözésben a Taste of the City Bar and Lounge-ban, Brooklynban, 2025. augusztus 17-én

Forrás: AFP

Jessica Tisch, New York-i rendőrfőkapitány sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tragédia a Crown Heights negyedben található klubban történt. A lövöldözés során az NBC beszámolója szerint hárman meghaltak. 

A halálos áldozatok között volt egy 27 és egy 35 éves férfi is. A nyolc sérültet nem életveszélyes sérülésekkel szállították a helyi kórházakba.

Az X közösségi oldalon terjedő információk szerint, a lövöldözés a Franklin sugárúton, a brooklyni Crown Heights zsidónegyedében történt. A nyolc túlélő, 20 és 60 év közötti áldozatot mellkasi, feji és végtagjaikat ért lövési sérülésekkel szállították a környékbeli kórházakba. Többen kritikus állapotban voltak. 

A nyomozók legalább 36 töltényhüvelyt találtak, amelyek több lövöldözőre utalnak. A közelben egy lőfegyvert is találtak, bár nem volt azonnal világos, hogy az összefüggésben állt-e a támadással. Letartóztatások még nem történtek – tudta meg a Világgazdaság.

„Jelenleg nincs személyleírás az elkövetőről” – mondta Jessica Tisch rendőrfőkapitány. „Tizenegy embert lelőttek, hárman meghaltak. Szörnyű lövöldözés. Szerencsére az ilyesmi szokatlan a városunkban” - tette hozzá. 

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu