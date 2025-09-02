36 perce
Gérard Depardieu ellen vádat emeltek nemi erőszak miatt
Charlotte Arnould színésznő ellen elkövetett nemi erőszak vádjával vádat emeltek Gérard Depardieu francia színész ellen – jelentette be kedden a párizsi ügyészség. Arnould - aki 2018-ban emelt panaszt Depardieu ellen - az Instagramon közzétett üzenetében megkönnyebbülésének adott hangot.
Gérard Depardieu francia színész távozik a tárgyalás felfüggesztése után a Tribunal de Paris bíróság épületéből, 2025. március 24-én
A bejelentésre egyelőre sem Depardieu, sem jogi képviselője nem reagált. A színész 2023-ban, a Le Figaro című francia lapban közzétett levelében azt írta, soha nem bántalmazott egyetlen nőt sem, hozzátéve, hogy egy alkalommal egy nő önként látogatta meg, és ment a szobájába.
Saját, szabad akaratából. Most meg azt mondja, megerőszakoltam ott; pedig sosem volt köztünk kényszerítés, erőszak vagy tiltakozás
– szögezte le.
Felfüggesztett börtönbüntetést kapott Gérard DepardieuA francia filmsztár két nőt zaklatott szexuálisan.
Depardieu-t május közepén már 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, amiért egy 2021-es forgatáson két nőt szexuálisan zaklatott. Az ítélet ellen a színész fellebbezett.
Az elmúlt hat évben folyamatosan érkeztek a feljelentések és vádak az egyik legjelentősebb francia filmszínész ellen, aki hazájában hangos temperamentumáról, szexista és a nőkkel szembeni lekezelő megjegyzéseiről is ismert, de a megindított húsz eljárás többségét vádemelés nélkül lezárták, mert elévültek.
